EA SPORTS FC 26: UEFA Primetime bringt drei neue Heroes ins Spiel

4 Autor: , in News / EA SPORTS FC 26
Image: Electronic Arts

EA SPORTS FC 26 bringt mit UEFA Primetime drei neue Heroes ins Spiel – darunter Simone Laudehr.

Heute stellt EA SPORTS FC 26 mit UEFA Primetime drei neue Helden vor: Simone Laudehr, Daniele De Rossi und Míchel Salgado sind ab heute im Spiel verfügbar. Zudem feiert EA SPORTS FC einige der größten Spieler:innen der europäischen Wettbewerbsgeschichte mit dynamischen Hero-Items, die sich entsprechend der Leistungen ihrer jeweiligen Teams während des Wettbewerbs verbessern.

Simone Laudehr

Die bayerische Powerfrau. Laudehr bestritt mehr als 100 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, gewann Olympisches Bronze und holte 2009 den UEFA-Europameistertitel der Frauen. Als Schlüsselspielerin in Duisburg und Frankfurt sammelte Laudehr nationale und europäische Titel, bevor sie ihre Vereinskarriere mit dem Gewinn der Frauen-Bundesliga am letzten Spieltag mit dem FC Bayern krönte.

Daniele De Rossi

Der mächtige Metodista De Rossi wurde in seinem Jugendverein Roma zum Inbegriff eines italienischen Mittelfeldkolosses. Mit Hunderten von Einsätzen für die Giallorossi erlangte er sowohl für seinen Verein als auch für sein Land Legendenstatus. Er beendete seine zwei Jahrzehnte lange Karriere mit über 100 Länderspielen für die Azzurri und brachte Italien die größten internationalen Erfolge zurück.

Míchel Salgado

Il Due. Vom Stammspieler bei Celta Vigo bis zu einem ganzen Jahrzehnt bei Real Madrid. Darüber hinaus wurde der spanische Außenverteidiger zum Albtraum für gegnerische Flügelspieler, aggressiv und effektiv zugleich. Diese Eigenschaften führten ihn zu unzähligen Titeln, darunter vier Meisterschaften und zwei UEFA Champions League-Siege.

Upgrades im Spiel basierend auf der Leistung auf dem Platz

UEFA Primetime Player-Items werden basierend auf herausragenden Leistungen in realen Spielen verbessert, wenn Spieler:innen versuchen, ihre Mannschaften in ihren jeweiligen Turnieren in die K.o.-Phase und darüber hinaus zu bringen. Hierzu zählen Tore, Vorlagen, Zu-Null-Spiele und andere spielentscheidende Beiträge die Upgrades bestimmen.

Die UEFA Primetime Heroes sind ab sofort in FC 26 verfügbar.

  1. Ralle89 26160 XP Nasenbohrer Level 3 | 08.11.2025 - 11:05 Uhr

    Weiß nicht warum nach FC 24 draußen FC 25 nur ein paar mal gespielt

    0
  3. burito361 98560 XP Posting Machine Level 4 | 08.11.2025 - 12:04 Uhr

    werd ich wohl erst Black Friday zuschlagen. für Koop Abende und Karriere. Reicht mir vollkommen

    0

