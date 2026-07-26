EA SPORTS FC 27: Anpfiff – EA enthüllt den Fahrplan für die großen Deep Dives

Neue Details zu EA Sports FC 27 stehen unmittelbar bevor: Electronic Arts hat den Fahrplan für die kommenden Deep Dives vorgestellt und verraten, welche zentralen Spielbereiche im Juli und August ausführlicher präsentiert werden.

Noch im Juli stehen zunächst Gameplay und Karrieremodus im Mittelpunkt. Damit dürften Spieler schon bald einen genaueren Eindruck davon bekommen, welche Veränderungen EA bei zwei der wichtigsten Bereiche des neuen Fußballspiels vorgenommen hat.

Im August folgen anschließend die Deep Dives zu Football Ultimate Team und The Grounds. Auch Clubs wird von EA im Zusammenhang mit den kommenden Detailvorstellungen genannt.

EA Sports FC 27 erscheint am 25. September 2026. Käufer der Ultimate und Ultimate Plus Edition können durch den Early Access bereits ab dem 18. September loslegen.

Weitere Details zu den einzelnen Deep Dives sollen nach und nach veröffentlicht werden.