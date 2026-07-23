EA SPORTS FC 27: Erscheint im September – Gameplay, The Grounds und neue FUT Gallery enthüllt

EA Sports FC 27 erscheint am 25. September und führt The Grounds, eine neue FUT Gallery und einen überarbeiteten Transfermarkt ein.

Am 25. September 2026 erscheint EA Sports FC 27 weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Electronic Arts hat jetzt erstmals Gameplay gezeigt und gleichzeitig zahlreiche Neuerungen für Clubs, Ultimate Team und den Karrieremodus vorgestellt.

Kylian Mbappé und Jude Bellingham stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Die beiden Real-Madrid-Spieler zieren gemeinsam das Cover der neuen Ultimate Plus Edition. Mbappé ist außerdem auf der Standard Edition und Ultimate Edition vertreten.

Vorbesteller der Ultimate Edition oder Ultimate Plus Edition können bereits ab dem 18. September 2026 spielen.

The Grounds erweitert das Clubs-Erlebnis

Eine der größten Neuerungen ist The Grounds. Electronic Arts bezeichnet den Modus als neuen „Social Playground“, der das bisherige Clubs-Erlebnis über klassische Partien hinaus erweitern soll.

Spieler können sich in drei von der Fußballgeschichte inspirierten Bezirken bewegen und ihren eigenen Profi sowohl auf als auch neben dem Spielfeld weiterentwickeln. Als Mentoren treten unter anderem Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala und Alex Hunter auf.

John Shepherd, VP & GM bei EA Sports FC, beschreibt die grundsätzliche Ausrichtung des neuen Spiels folgendermaßen:

„In EA Sports FC 27 bieten wir allen Spielern noch mehr Möglichkeiten zu spielen – mit brandneuen Erfahrungen, die einen großen Schritt nach vorne darstellen.“

Neben The Grounds sollen auch die bestehenden Spielmodi von Verbesserungen profitieren. Electronic Arts nennt unter anderem dynamische Ecken, ein verbessertes Angriffsspiel und eine neu ausbalancierte KI-Verteidigung.

Karrieremodus bekommt neuen Transfermarkt

Deutlich überarbeitet wird auch der Transfermarkt der Managerkarriere. Transfers sollen schneller, dynamischer und realistischer ablaufen.

Unterstützt durch TransferRoom werden Spielerwerte unter anderem von der Kaufkraft eines Vereins, dem Potenzial, den Bewertungen und der aktuellen Form eines Spielers beeinflusst.

Neue Verhandlungsmöglichkeiten sollen Transfers zusätzlich verändern. Gleichzeitig sollen computergesteuerte Vereine strategischer nach neuen Spielern suchen und stärker mit dem eigenen Club um Top-Transfers konkurrieren.

Neue FUT Gallery für Ultimate Team

Mit der Football Ultimate Team Gallery führt EA Sports FC 27 außerdem eine neue Sammelfunktion ein.

Dort können Kollektionen aus aktuellen und vergangenen Profi-Items zusammengestellt werden. Diese orientieren sich unter anderem an Vereinen, Ligen, Nationen und verschiedenen FUT-Kampagnen.

Durch das Vervollständigen der Sammlungen steigt das Gallery Level, wodurch weitere Belohnungen freigeschaltet werden können.

Shepherd sieht die verschiedenen Neuerungen als Teil eines gemeinsamen Ziels:

„FC 27 wurde entwickelt, um die Verbindung der Spieler zum Fußball und zueinander zu vertiefen.“

Ultimate Plus Edition mit bis zu 10.000 FC Points

Neben Standard Edition und Ultimate Edition veröffentlicht Electronic Arts erstmals eine Ultimate Plus Edition.

Diese Edition ist bis zum 31. August zeitlich begrenzt verfügbar und enthält bis zu 10.000 FC Points, die über fünf monatliche Drops verteilt werden. Hinzu kommen Premium-Pässe für die Seasons 1 bis 5 sowie bis zu sieben Tage Vorabzugang.

Für Ultimate Team enthält das Paket außerdem eine „Hall of FUT“-Profi-Wahl. Zur Auswahl stehen Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini und Eljero Elia.

Weitere Boni gibt es für Ultimate Team, den Karrieremodus und The Grounds.

Mehr als 21.000 Fußballer und 800 Vereine

Beim Umfang setzt Electronic Arts erneut auf zahlreiche offizielle Lizenzen. EA Sports FC 27 umfasst mehr als 21.000 Spieler aus über 800 Vereinen und Nationalmannschaften, mehr als 130 Stadien und über 35 Ligen.

Zu den vertretenen Wettbewerben gehören unter anderem UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS und CONMEBOL Libertadores.

EA Play-Mitglieder erhalten ab dem 18. September einen zehnstündigen Early-Access-Testzugang. EA Play Pro-Mitglieder bekommen zum Release Zugriff auf die EA Play Pro Edition.

EA Sports FC 27 erscheint schließlich am 25. September 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

EA SPORTS FC 27 – Vorbestellung

Hier gibt es den neuen Trailer zu sehen: