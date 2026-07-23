EA SPORTS FC 27: Feiert Enthüllung mit offiziellem Reveal-Trailer

Electronic Arts hat EA SPORTS FC 27 offiziell vorgestellt und den ersten Reveal-Trailer zum neuen Fußballspiel veröffentlicht.
Unter dem Motto „The World’s Game“ erhalten Fans einen ersten Eindruck der diesjährigen Ausgabe der erfolgreichen Fußballsimulation.
Der Trailer markiert den offiziellen Start der Marketingkampagne zu EA SPORTS FC 27. Weitere Informationen zu Gameplay, Spielmodi, Lizenzen und den technischen Neuerungen sollen im Laufe der kommenden Wochen folgen.
Mit der Enthüllung beginnt für Fußballfans die heiße Phase bis zum diesjährigen Release. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte Electronic Arts nach und nach weitere Details zu den einzelnen Spielmodi und neuen Features bekannt geben.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
FC 26 macht für ein paar Runden zwischendurch echt Laune. Mal schauen, was die bei dem neuen Teil für Verbesserungen anzubieten haben
Wundert mich immer wieder wie man dieses Spiel jedes Jahr kaufen kann.
Jetzt mit Beat Em Up Modus:
Vermöbel als argentinischer Nationalspieler die anderen Mannschaften und sammel gezielt rote Karten 🤡
Sieht sensationell gut aus💚
Bin seit 2025 raus und das bleibt auch so.