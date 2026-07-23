EA SPORTS FC 27: Feiert Enthüllung mit offiziellem Reveal-Trailer

EA SPORTS FC 27 ist offiziell enthüllt worden und zeigt sich jetzt erstmals im Reveal-Trailer.

Electronic Arts hat EA SPORTS FC 27 offiziell vorgestellt und den ersten Reveal-Trailer zum neuen Fußballspiel veröffentlicht.

Unter dem Motto „The World’s Game“ erhalten Fans einen ersten Eindruck der diesjährigen Ausgabe der erfolgreichen Fußballsimulation.

Der Trailer markiert den offiziellen Start der Marketingkampagne zu EA SPORTS FC 27. Weitere Informationen zu Gameplay, Spielmodi, Lizenzen und den technischen Neuerungen sollen im Laufe der kommenden Wochen folgen.

Mit der Enthüllung beginnt für Fußballfans die heiße Phase bis zum diesjährigen Release. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte Electronic Arts nach und nach weitere Details zu den einzelnen Spielmodi und neuen Features bekannt geben.