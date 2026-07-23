EA SPORTS FC 27: Feiert Enthüllung mit offiziellem Reveal-Trailer

5 Autor: , in News / EA SPORTS FC 27
Übersicht
Image: Electronic Arts

EA SPORTS FC 27 ist offiziell enthüllt worden und zeigt sich jetzt erstmals im Reveal-Trailer.

Electronic Arts hat EA SPORTS FC 27 offiziell vorgestellt und den ersten Reveal-Trailer zum neuen Fußballspiel veröffentlicht.

Unter dem Motto „The World’s Game“ erhalten Fans einen ersten Eindruck der diesjährigen Ausgabe der erfolgreichen Fußballsimulation.

Der Trailer markiert den offiziellen Start der Marketingkampagne zu EA SPORTS FC 27. Weitere Informationen zu Gameplay, Spielmodi, Lizenzen und den technischen Neuerungen sollen im Laufe der kommenden Wochen folgen.

Mit der Enthüllung beginnt für Fußballfans die heiße Phase bis zum diesjährigen Release. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte Electronic Arts nach und nach weitere Details zu den einzelnen Spielmodi und neuen Features bekannt geben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu EA SPORTS FC 27

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 108250 XP Master User | 23.07.2026 - 18:02 Uhr

    FC 26 macht für ein paar Runden zwischendurch echt Laune. Mal schauen, was die bei dem neuen Teil für Verbesserungen anzubieten haben

    0
  3. AtzePhil41 10620 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 23.07.2026 - 18:20 Uhr

    Jetzt mit Beat Em Up Modus:
    Vermöbel als argentinischer Nationalspieler die anderen Mannschaften und sammel gezielt rote Karten 🤡

    0

Hinterlasse eine Antwort