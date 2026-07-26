EA SPORTS FC 27: Für 149,99 Dollar – So teuer war ein einzelnes EA-Spiel noch nie

149,99 Dollar für ein Spiel: EA Sports FC 27 erreicht eine neue Preisdimension.

Mit einem Preis von 149,99 Dollar stellt EA Sports FC 27 einen neuen Rekord innerhalb des Publishers auf. Die neu angekündigte Ultimate Plus Edition ist laut Insider Gaming die bislang teuerste einzelne Spielversion, die Electronic Arts verkauft hat.

EA Sports FC 27 wird in insgesamt drei Editionen angeboten. Während die Standard Edition mit 69,99 Dollar zu Buche schlägt, kostet die Ultimate Plus Edition mehr als das Doppelte.

Das steckt für 149,99 Dollar in Ultimate Plus

Für den hohen Aufpreis stattet EA die teuerste Version mit zahlreichen zusätzlichen Inhalten und Vorteilen aus. Dazu gehören unter anderem ein Icon mit einer Gesamtwertung von mindestens 85 in FUT, die Premium-Pässe für die Seasons 1 bis 5 und bis zu sieben Tage früherer Zugang zum Spiel.

Außerdem umfasst das Paket 10.000 FC Points, die über fünf Monate verteilt werden. Hinzu kommen unter anderem eine Hall-of-FUT-Spielerauswahl, ein Player-Evolution-Slot, zwei Double-AXP-Boni, Vorbesteller-Herausforderungen sowie drei Icons beziehungsweise Heroes.

Auch zusätzliche Erstellungsslots für Manager-Live-Challenges und eine Player Evolution für EA Sports FC 26 gehören zum Paket.

Deluxe Edition kostet 50 Dollar weniger

Eine günstigere Alternative stellt die Deluxe Edition dar, die 50 Dollar unterhalb der Ultimate Plus Edition liegt. Hier reduziert EA allerdings auch die enthaltenen Extras.

Käufer erhalten beispielsweise nur den Premium Pass der ersten Season sowie insgesamt 6.000 FC Points über einen Zeitraum von drei Monaten. Darüber hinaus unterscheiden sich die Editionen bei weiteren Bonusinhalten.

Ultimate Plus ist nur begrenzt erhältlich

Zusätzlichen Zeitdruck erzeugt EA durch eine Frist für die teuerste Edition. Die Ultimate Plus Edition von EA Sports FC 27 kann demnach nur bis zum 31. August gekauft werden. Danach entfallen die damit verbundenen zusätzlichen Boni.

Ein ähnliches Modell verfolgt EA bereits mit dem MVP Bundle+ für College Football 27 und Madden 27. Der entscheidende Unterschied: Dort erhalten Käufer für rund 150 Dollar zwei Spiele, während sich der Preis von 149,99 Dollar bei EA Sports FC 27 auf eine einzelne Edition eines Spiels bezieht.