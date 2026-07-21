EA SPORTS FC 27: Kylian Mbappé ziert das Cover der Ultimate Edition

Electronic Arts hat Kylian Mbappé als Coverstar der Ultimate Edition von EA SPORTS FC 27 vorgestellt.

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass Kylian Mbappé das Cover der Ultimate Edition von EA SPORTS FC 27 zieren wird. Für den französischen Nationalspieler ist es die Rückkehr auf das Titelbild des Fußball-Franchise nach vier Jahren und gleichzeitig sein Debüt als Coverstar eines EA SPORTS FC-Spiels.

Neben der Ultimate Edition wird Mbappé auch das Cover von EA SPORTS FC Mobile schmücken.

Erfolgreiche Saison ebnet den Weg

Mit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2024 setzte Mbappé seine Erfolgsgeschichte fort. In seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien gewann er jeweils die Torjägerkanone der LALIGA EA SPORTS. In der Saison 2025/26 sicherte er sich zudem mit 15 Treffern die Torjägerkrone der UEFA Champions League.

Electronic Arts bezeichnet den Stürmer als einen der prägenden Fußballer seiner Generation und sieht in ihm einen idealen Botschafter für die Marke EA SPORTS FC.

Gameplay-Trailer folgt am Donnerstag

Die Enthüllung des Coverstars markiert zugleich den Auftakt einer Woche voller Neuigkeiten zu EA SPORTS FC 27.

Bereits am 23. Juli um 18:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht Electronic Arts den ersten offiziellen Gameplay-Trailer auf YouTube. Weitere Informationen zum Spiel sollen in den darauffolgenden Tagen über die offiziellen Kanäle folgen.