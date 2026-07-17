EA SPORTS FC 27: Leak nennt September-Release und bestätigt Versionen für Xbox One und PS4

EA Sports FC 27 soll laut einem Leak am 25. September 2026 erscheinen und weiterhin für Xbox One sowie PS4 veröffentlicht werden.

Ein Leak zu EA Sports FC 27 liefert neue Hinweise auf den nächsten Ableger der Fußballreihe. Demnach soll das Spiel am 25. September 2026 erscheinen und entgegen mancher Erwartungen auch für Xbox One, PlayStation 4 und die erste Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Die Informationen stammen von Dealabs und sind bislang nicht offiziell von Electronic Arts bestätigt. Entsprechend sind sämtliche Angaben bis zur offiziellen Enthüllung als Gerücht zu betrachten.

Dem Leak zufolge plant EA Sports erneut einen Release am letzten Freitag im September. Für Käufer der voraussichtlich erneut angebotenen Ultimate Edition sowie für Mitglieder von EA Play soll zudem ein Early Access von bis zu acht Tagen vorgesehen sein. Dieser könnte demnach am 17. September 2026 beginnen. Die Quelle weist allerdings darauf hin, dass sich der Start des Vorabzugangs möglicherweise noch um einen Tag verschieben könnte.

Besonders interessant ist die angebliche Plattformliste. Laut Leak erscheint EA Sports FC 27 nicht nur für aktuelle Systeme, sondern weiterhin auch für die vorherige Konsolengeneration. Genannt werden:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Auch bei den Preisen soll sich laut den vorliegenden Informationen kaum etwas ändern. Für die PC-Version sowie Nintendo Switch 2 werden 69,99 Euro erwartet. Auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen soll das Spiel 79,99 Euro kosten.

Darüber hinaus berichtet Dealabs, dass EA Sports FC 27 erneut als physische Version erscheinen soll. Auf PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Xbox Series X und Xbox One soll demnach eine Disc-Version angeboten werden.

Zu den spielerischen Neuerungen gibt es dagegen weiterhin keine offiziellen Details.

Eine offizielle Vorstellung von EA Sports FC 27 wird bereits in der kommenden Woche erwartet. Spätestens dann dürfte sich zeigen, welche der geleakten Informationen tatsächlich zutreffen.