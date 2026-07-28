EA SPORTS FC 27: Überarbeitet die KI und verspricht intelligentere Angriffe

Auf dem virtuellen Rasen von EA Sports FC 27 stehen einige Änderungen bevor. Am 29. Juli wird das erste Gameplay ausführlich in einem neuen Gameplay Deep Dive präsentiert.
Bereits vor der vollständigen Vorstellung nennt EA einige der Bereiche, die im neuen Teil überarbeitet wurden. Dazu zählt eine Neuausrichtung der KI-Verteidigung, die das defensive Verhalten auf dem Spielfeld verändern soll.
Auch offensiv wird an der künstlichen Intelligenz gearbeitet. Spieler sollen von einem verbesserten räumlichen Verständnis im Angriff profitieren, während intelligentere gebogene Laufwege zusätzliche Möglichkeiten beim Spiel nach vorne eröffnen sollen.
Wie sich diese und weitere Gameplay-Neuerungen konkret auf dem Platz auswirken, soll der vollständige EA Sports FC 27 Gameplay Deep Dive am 29. Juli zeigen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
blablabla, LB + Y for the win
Jedes Jahr dieselbe leier. Zum Release spielt es sich immer erfrischend zumindest das echte Gameplay. Spätestens Anfang November ist es wieder kaputt gepatched.
Und dieser esports gameplay Modus hat schon lange nix mehr mit Fußball zu tun
richtig, wobei FC26 von anfang an ne Vollkatastrophe war was den Club Modus angeht
Fand nur das neue Gameplay was sie eingeführt haben was „realistischer“ sein soll erfrischend. War zwar immer noch weit weg vom echten Fußball aber besser als dieses andere Gameplay.
Aber auch da nach 2 Monaten spielte sich fc26 wie die Teile davor
ich kann nur über Clubs urteilen alles andere spiel ich net, aber clubs spielt sich so scheiße wie seit Jahren nicht mehr. Mittlerweile nur noch LB+Y und wir werden fürs Fussball spielen bestraft, weil wir kein EA FC spielen. LB+Y ist aus meinem Repertoire komplett gestrichen
So spielt mein Cousin auch. Der kennt die Mechaniken und was er drücken muss das du sofort ein Tor schießt. Auf sowas habe ich generell keine Lust
😂😂😂
ich kann nicht mehr!! 🤣🤣🤣
Den Artikel kann man jedes Jahr kopieren und hier veröffentlichen, darauf sollte echt niemand mehr reinfallen, was EA da einem erzählen will.
Den gleichen Text können wir schon seit FIFA 2020 lesen, aber der Preis steigt immer weiter. 😀
Viel Spaß an die Suchtis, aber ich bin mittlerweile seit mehreren Jahren FIFA bzw. EA SPORTS FC clean. 😄
Brauche ich nicht, mir hat FC26 gar nicht gefallen.
Die bringen immer jedes Jahr so revolutionäre Verbesserungen… wie packen die das nur? Reines Marketinggewäsch.
die Versprechungen am Ende ist es eh wieder nicht gut deswegen werde ich das gleich lassen kommt eh in den Pass irgendwann