EA SPORTS FC 27: Überarbeitet die KI und verspricht intelligentere Angriffe

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Image: Electronic Arts / EA SPORTS FC 27 via Electronic Arts

EA Sports FC 27 präsentiert am 29. Juli sein Gameplay mit überarbeiteter KI-Verteidigung, verbessertem Raumverständnis und intelligenten Laufwegen.

Auf dem virtuellen Rasen von EA Sports FC 27 stehen einige Änderungen bevor. Am 29. Juli wird das erste Gameplay ausführlich in einem neuen Gameplay Deep Dive präsentiert.

Bereits vor der vollständigen Vorstellung nennt EA einige der Bereiche, die im neuen Teil überarbeitet wurden. Dazu zählt eine Neuausrichtung der KI-Verteidigung, die das defensive Verhalten auf dem Spielfeld verändern soll.

Auch offensiv wird an der künstlichen Intelligenz gearbeitet. Spieler sollen von einem verbesserten räumlichen Verständnis im Angriff profitieren, während intelligentere gebogene Laufwege zusätzliche Möglichkeiten beim Spiel nach vorne eröffnen sollen.

Wie sich diese und weitere Gameplay-Neuerungen konkret auf dem Platz auswirken, soll der vollständige EA Sports FC 27 Gameplay Deep Dive am 29. Juli zeigen.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Phonic
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    28.07.2026 - 07:38 Uhr

    blablabla, LB + Y for the win

    0
  2. HakunaTraumata
    Immortal Bronze
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    28.07.2026 - 08:11 Uhr

    Jedes Jahr dieselbe leier. Zum Release spielt es sich immer erfrischend zumindest das echte Gameplay. Spätestens Anfang November ist es wieder kaputt gepatched.
    Und dieser esports gameplay Modus hat schon lange nix mehr mit Fußball zu tun

    0
    • Phonic
      XboxDynasty Veteran Gold
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      28.07.2026 - 09:04 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      richtig, wobei FC26 von anfang an ne Vollkatastrophe war was den Club Modus angeht

      0
      • HakunaTraumata
        Immortal Bronze
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        150260 XP
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        28.07.2026 - 09:57 Uhr
        Antwort auf Phonic

        Fand nur das neue Gameplay was sie eingeführt haben was „realistischer“ sein soll erfrischend. War zwar immer noch weit weg vom echten Fußball aber besser als dieses andere Gameplay.
        Aber auch da nach 2 Monaten spielte sich fc26 wie die Teile davor

        0
        • Phonic
          XboxDynasty Veteran Gold
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          28.07.2026 - 12:25 Uhr
          Antwort auf HakunaTraumata

          ich kann nur über Clubs urteilen alles andere spiel ich net, aber clubs spielt sich so scheiße wie seit Jahren nicht mehr. Mittlerweile nur noch LB+Y und wir werden fürs Fussball spielen bestraft, weil wir kein EA FC spielen. LB+Y ist aus meinem Repertoire komplett gestrichen

          0
          • HakunaTraumata
            Immortal Bronze
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            28.07.2026 - 15:22 Uhr
            Antwort auf Phonic

            So spielt mein Cousin auch. Der kennt die Mechaniken und was er drücken muss das du sofort ein Tor schießt. Auf sowas habe ich generell keine Lust

            0
  3. kleineAmeise
    XboxDynasty Veteran Bronze
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    28.07.2026 - 08:13 Uhr

    😂😂😂
    ich kann nicht mehr!! 🤣🤣🤣

    0
  4. Katanameister
    XboxDynasty MVP Smaragd
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    Fortschritt zum nächsten Rang 7.260 XP bis XboxDynasty MVP Onyx
    28.07.2026 - 08:15 Uhr

    Den Artikel kann man jedes Jahr kopieren und hier veröffentlichen, darauf sollte echt niemand mehr reinfallen, was EA da einem erzählen will.

    0
  5. obj279e
    Junior Elite Level 4
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    29955 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 45 XP bis Bobby Car Bewunderer
    28.07.2026 - 09:08 Uhr

    Den gleichen Text können wir schon seit FIFA 2020 lesen, aber der Preis steigt immer weiter. 😀
    Viel Spaß an die Suchtis, aber ich bin mittlerweile seit mehreren Jahren FIFA bzw. EA SPORTS FC clean. 😄

    0
  6. Devilsgift
    XboxDynasty Veteran Bronze
    XboxDynasty Veteran Bronze
    207145 XP
    XboxDynasty Veteran Bronze 207145 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 42.855 XP bis XboxDynasty Veteran Silber
    28.07.2026 - 10:56 Uhr

    Brauche ich nicht, mir hat FC26 gar nicht gefallen.

    0
  7. EdgarAllanFloh
    Dark Master Smaragd
    Dark Master Smaragd
    147530 XP
    Dark Master Smaragd 147530 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.470 XP bis Immortal Bronze
    28.07.2026 - 13:04 Uhr

    Die bringen immer jedes Jahr so revolutionäre Verbesserungen… wie packen die das nur? Reines Marketinggewäsch.

    0
  8. Ralle89
    XboxDynasty Veteran Silber
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    279780 XP
    XboxDynasty Veteran Silber 279780 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
    28.07.2026 - 18:11 Uhr

    die Versprechungen am Ende ist es eh wieder nicht gut deswegen werde ich das gleich lassen kommt eh in den Pass irgendwann

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