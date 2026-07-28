EA SPORTS FC 27: Überarbeitet die KI und verspricht intelligentere Angriffe

EA Sports FC 27 präsentiert am 29. Juli sein Gameplay mit überarbeiteter KI-Verteidigung, verbessertem Raumverständnis und intelligenten Laufwegen.

Auf dem virtuellen Rasen von EA Sports FC 27 stehen einige Änderungen bevor. Am 29. Juli wird das erste Gameplay ausführlich in einem neuen Gameplay Deep Dive präsentiert.

Bereits vor der vollständigen Vorstellung nennt EA einige der Bereiche, die im neuen Teil überarbeitet wurden. Dazu zählt eine Neuausrichtung der KI-Verteidigung, die das defensive Verhalten auf dem Spielfeld verändern soll.

Auch offensiv wird an der künstlichen Intelligenz gearbeitet. Spieler sollen von einem verbesserten räumlichen Verständnis im Angriff profitieren, während intelligentere gebogene Laufwege zusätzliche Möglichkeiten beim Spiel nach vorne eröffnen sollen.

Wie sich diese und weitere Gameplay-Neuerungen konkret auf dem Platz auswirken, soll der vollständige EA Sports FC 27 Gameplay Deep Dive am 29. Juli zeigen.