EA SPORTS FC: 10 Mio. Dollar für den weltweiten Community-Fußball

Electronic Arts hat mit FC FUTURES heute einen umfangreichen Investitionsplan vorgestellt, mit dem der Community-Fußball weltweit gefördert und das Spiel für alle noch weiter entwickelt werden soll.

In den nächsten drei Jahren wird es im Rahmen des Plans Investitionen in mehrere Grassroots-Fußballprojekte geben. Diese Ankündigung folgt der neuen Brand Identity, dem neuen Logo und der neuen Vision, die EA SPORTS für die Zukunft des interaktiven Fußballs präsentiert hat: EA SPORTS FC.

Heute wurde das erste von zahlreichen FC FUTURES-Projekten vorgestellt. EA SPORTS und die Football Foundation, die Charity der Premier League, der FA und der britischen Regierung, eröffneten die „Rocky and Wrighty Arena“ in der Turnham Academy im Londoner Süden. Das von der englischen Legende Ian Wright eröffnete Spielfeld bietet den örtlichen Jugendlichen zusätzliche Spielmöglichkeiten und wird die nächste Fußballgeneration inspirieren.

FC FUTURES wird im weiteren Jahresverlauf eine frei zugängliche Bibliothek mit Trainingsübungen bereitstellen, die in fünf Sprachen verfügbar ist. Junge Spieler:innen und Community-Coaches können sie online aufrufen und sie für ihre Trainingspläne nutzen.

Außerdem wird FC FUTURES der Community zusätzliche Fußballmöglichkeiten geben, indem Plätze gebaut und renoviert und durch Stiftungen, Verbände und Ligen unterstützt und vergeben werden.

FC FUTURES wird zudem auch in Grassroots-Trainingsausrüstung investieren, darunter Bälle, Leibchen, Hütchen und anderes wichtiges Equipment.

EA SPORTS hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem europäischen Fußball-Dachverband UEFA vereinbart, um den Community-Fußball über Beratungen durch UEFA-Grassroots-Fußballcoaches und Investitionen in UEFA-Grassroots-Fußballinitiativen weiter zu fördern.

Ian Wright und die weltberühmte Chelsea-Trainerin Emma Hayes sind die ersten FC FUTURES-Ambassadors und werden in Zusammenarbeit mit EA SPORTS weiteren Support für den Grassroots-Fußball bieten.

„Ich freue mich, Ambassador für EA SPORTS FC FUTURES zu sein“, sagt Ian Wright. „So fängt Fußball an. Mitten in unseren Communitys. In das Spiel zu investieren, ist ein wichtiger Schritt, um den globalen Fußball voranzubringen. Man muss den Kids die dringend benötigten Plätze geben, damit sie in sicheren und nahe gelegenen Umgebungen so oft wie möglich spielen können. Ich bin dankbar, dass meine alte Schule bei der Zukunft des Fußballs eine Rolle spielen kann. Es ist eine Ehre, dass ich dabei sein darf.”

„Ich bin in London aufgewachsen und suchte damals ständig nach einer Möglichkeit, auf den Platz gehen zu können“, sagte Emma Hayes. „Es freut mich außerordentlich, dass Frauen und oft übersehene Talente nun die Ressourcen erhalten, die viele von uns nie bekommen haben. FC FUTURES ist fantastisch, denn es gibt der nächsten Generation der Fußballfans die Chance, ihre Leidenschaft für den Fußball noch weiter zu vertiefen. Ich bin stolz, ein FC FUTURES-Ambassador zu sein. Solche Investitionen können meines Erachtens wirklich Leben verändern.“