EA SPORTS FC: FIFA-Partnerschaft offiziell beendet

Heute hat Electronic Arts in einem offenen Brief offiziell das Ende der Partnerschaft zwischen EA und der FIFA bekannt gegeben. Die FIFA-Fußballspiele von EA SPORTS werden künftig EA SPORTS FC heißen – aber erst ab dem Jahr 2023.

In der Erklärung heißt es: „Eine neue Ära beginnt im Juli 2023 – nachdem EA SPORTS in diesem Jahr das umfangreichste FIFA aller Zeiten herausbringt“. Das diesjährige FIFA wird also noch einmal als FIFA 23 veröffentlicht.

Die Verantwortlichen versichern, dass EA SPORTS FC alle Features und Inhalte beibehalten wird, einschließlich neuer und alter exklusiver Partnerschaften. Weitere Informationen folgen dann im Sommer 2023.

Hier noch der offene Brief von EA:

„An alle Fußballfans überall, Zunächst möchte ich dieser unglaublichen Gemeinschaft von mehr als 150 Millionen Fans dafür danken, dass sie dazu beigetragen haben, die weltweit größte Plattform für Fußballunterhaltung aufzubauen – EA SPORTS FIFA. Nach fast 30 Jahren, in denen wir genredefinierende interaktive Fußballerlebnisse geschaffen haben, werden wir bald eine aufregende neue Ära beginnen. Nächstes Jahr wird EA SPORTS FC die Zukunft des Fußballs von EA SPORTS sein. Zusammen mit unseren mehr als 300 Lizenzpartnern aus allen Bereichen des Sports sind wir bereit, im Namen aller Fußballfans auf der ganzen Welt ein neues Fußballerlebnis zu schaffen. Alles, was du an unseren Spielen liebst, wird Teil von EA SPORTS FC sein – die gleichen großartigen Erlebnisse, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten werden dabei sein. Ultimate Team, Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA Football werden alle dabei sein. Unser einzigartiges Lizenzportfolio mit mehr als 19.000+ Spielern, 700+ Teams, 100+ Stadien und 30 Ligen, in das wir seit Jahrzehnten investieren, wird es auch weiterhin geben, nur eben in EA SPORTS FC. Dazu gehören exklusive Partnerschaften mit der Premier League, der LaLiga, der Bundesliga, der Serie A und der MLS – und weitere werden folgen. Diese neue unabhängige Plattform wird neue Möglichkeiten bieten – für Innovation, Kreativität und Weiterentwicklung. Dies ist viel mehr als nur eine Änderung des Symbols – als EA SPORTS haben wir uns verpflichtet, sicherzustellen, dass EA SPORTS FC ein Symbol des Wandels ist. Wir sind entschlossen, sinnvoll in den Sport zu investieren, und wir freuen uns darauf, mit einer großen und wachsenden Zahl von Partnern zusammenzuarbeiten, um neue authentische Erlebnisse zu schaffen, die einer globalen Fangemeinde Freude bereiten, sie einbeziehen und in die Welt eintauchen lassen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu diesen Plänen bekannt zu geben. EA SPORTS FC wird es uns ermöglichen, diese Zukunft und noch viel mehr zu verwirklichen… aber nicht, bevor wir unser bisher umfangreichstes Spiel mit unserem derzeitigen Namensrechtepartner FIFA für ein weiteres Jahr liefern. Wir werden dafür sorgen, dass das nächste FIFA unser bestes Spiel aller Zeiten wird, mit mehr Features, Spielmodi, WM-Inhalten, Vereinen, Ligen, Wettbewerben und Spielern als jeder andere FIFA-Titel zuvor. Wir freuen uns unglaublich darauf, die Zukunft des globalen Fußballs mit euch allen zu gestalten, und werden im Sommer 2023 gerne weitere Informationen zu EA SPORTS FC bekannt geben. Die Zukunft des Sports ist groß und vielversprechend, und die Fußballbegeisterung erstreckt sich über jeden Winkel der Welt. Der globale Fußball ist seit fast dreißig Jahren ein Teil von EA SPORTS – und heute stellen wir sicher, dass dies auch in den kommenden Jahrzehnten so sein wird. Wir sind dazu da, die Zukunft der Fußballfans zu gestalten – ob virtuell oder real, digital oder physisch, es geht immer um Fußball. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. – Cam Weber, EVP, Gruppen-GM EA SPORTS & Racing“

Electronic Arts gibt weiter bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden.

Dieser Schritt wird es EA ermöglichen, in Zusammenarbeit mit über 300 Partnern aus der ganzen Welt des Fußballs das größte interaktive Spiel der Welt für die wachsende Community zu entwickeln.

EA SPORTS FC wird die Plattform für Electronic Arts sein, um neue Erfahrungen zu entwickeln, zu erschaffen und zu erweitern. Es wird mehr Bereiche des Sports zum Leben erwecken und die kollektive Stärke von mehr als 150 Millionen Spielern bei den globalen Fußball-Spielen von EA SPORTS nutzen – und in den kommenden Jahren Hunderte Millionen neuer Fans erreichen.

„Unsere Vision für EA SPORTS FC ist es, den größten und einflussreichsten Fußball Club der Welt im Epizentrum der Fußball-Fanszene zu gründen“, sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. „Seit fast 30 Jahren bauen wir die weltweit größte Fußballgemeinschaft auf – mit Hunderten von Millionen Spielern, Tausenden von Partner-Spielern und Hunderten von Ligen, Verbänden und Mannschaften. EA SPORTS FC wird der Verein für jeden von ihnen und für Fußballfans auf der ganzen Welt sein.“

EA SPORTS FC bringt die Stärke von mehr als 300 einzelnen Lizenzpartnern ein und gibt Spielern Zugang zu mehr als 19.000 Spielern in 700 Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen auf der ganzen Welt. Durch EA SPORTS FC wird EA die Reichweite und Leistungsfähigkeit seines Fußballlizenz-Portfolios weiter ausbauen, indem es die lizenzierten Fußballinhalte beibehält und erweitert, für neue Erfahrungen skaliert und den Zugang über weitere Plattformen verbessert.

EA wird auch auf einem Fundament der Inklusivität aufbauen und für die globale Community Innovationen in den Bereichen Frauen- und Breitenfußball vorantreiben.

Die Einführung von EA SPORTS FC hat keinerlei Auswirkungen auf aktuelle EA SPORTS-Fußballspiele. EA und die FIFA freuen sich darauf, später in diesem Herbst das größte und umfangreichste EA SPORTS FIFA aller Zeiten herauszubringen.

Das letzte FIFA-Produkt wird außerdem mehr Spielmodi, Features, Teams, Ligen, Spieler und Wettbewerbe enthalten als jede frühere Ausgabe. Fans können diese Neuerungen im gesamten EA SPORTS FIFA-Ökosystem erleben, einschließlich FIFA Mobile, FIFA Online 4 und eSports. Weitere Informationen zu EA SPORTS FC werden im Sommer 2023 zur Verfügung gestellt.

Wilson erklärt weiter: „Wir sind dankbar für unsere langjährige großartige Partnerschaft mit der FIFA. Die Zukunft des globalen Fußballs ist rosig und die Fangemeinde auf der ganzen Welt war noch nie so stark. Wir haben die unglaubliche Gelegenheit, EA SPORTS FC in den Mittelpunkt des Sports zu stellen und dem wachsenden Fußballpublikum noch innovativere und authentischere Erlebnisse zu bieten.“

EA hat das umfangreichste und umfassendste Netzwerk an Partnerschaften und Lizenzen im Sport entwickelt – alles, um den Fans auf der ganzen Welt ein wirklich immersives Erlebnis bereitzustellen. EA SPORTS FC wird der einzige Ort sein, an dem Fans unter anderem in der legendären UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und MLS spielen können.

Die Breite und Tiefe des EA-Ökosystems lizenzierter Inhalte wird es ermöglichen, jetzt und in vielen weiteren Jahren eine konkurrenzlose Authentizität in EA SPORTS-Fußballspielen zu bieten.

Auch die Partner von EA freuen sich gemeinsam auf die bevorstehenden Schritte. „Wir haben eine hervorragende Partnerschaft mit EA“, so Bundesliga-Geschäftsführerin Donata Hopfen. „EA SPORTS ist ein etablierter und wertvoller Teil der Fußballwelt und wir freuen uns auf alles, was als Ergebnis unserer innovativen Partnerschaft kommen wird. Wir freuen uns darauf, die Bundesliga und 2. Bundesliga in EA SPORTS FC zu integrieren.“ Richard Masters, Premier League Chief Executive, sagt: „EA SPORTS ist ein langjähriger und geschätzter Partner der Premier League und wir freuen uns darauf unsere Zusammenarbeit in der neuen EA SPORTS FC-Ära fortzuführen.“ Auch Guy-Laurent Epstein, Director of Marketing UEFA, äußerte sich erfreut über die Zukunft: „Mit dem gemeinsamen Bestreben, Fußballfans auf der ganzen Welt zu begeistern, freuen wir uns auf unsere fortgesetzte Partnerschaft mit EA SPORTS FC, um den Spielern authentische Spielerlebnisse mit den von ihnen geliebten Vereinswettbewerben zu bieten.“