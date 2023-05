EA SPORTS FC: Großes Vertrauen in erstes Spiel ohne FIFA-Lizenz

Mit der in diesem Jahr erscheinenden Fußballsimulation EA SPORTS FC gehen Entwickler Electronic Arts und der Fußballverband FIFA nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit erstmals getrennte Wege.

Dass die fehlende FIFA-Lizenz nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, sondern auch Vorteile bringen kann, erklärt jetzt Marken-Vizepräsident David Jackson im Gespräch mit The Mirror.

Vielmehr eröffne die Trennung auch Möglichkeiten für Innovationen und könne zu neuen fesselnden Erfahrungen und Spielerlebnissen führen:

„Es gibt eine enorme Energie in all unseren Studios auf der ganzen Welt, um die Ziele zu erreichen, die wir uns mit dieser neuen Marke gesetzt haben.“

„EA SPORTS FC ist unsere Zukunftsvision. Ich denke, wir haben sehr gute Arbeit geleistet und hatten im Laufe der Zeit eine großartige Beziehung mit der FIFA-Organisation, aber jetzt ist die richtige Zeit für uns, einen neuen Weg einzuschlagen und unseren eigenen Weg zu gehen, um die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, und wir glauben, dass wir das am besten durch die Linse unserer eigenen Plattform tun können.“

„Es ist ein Umdenken für uns. Wir denken jetzt sehr weitreichend über Möglichkeiten nach. Und die Bereiche, in denen wir in Zukunft Erlebnisse für die Fans schaffen wollen. Wir haben großes Vertrauen in das, was wir noch in diesem Jahr auf den Markt bringen werden.“

„Es gibt zwei Dinge, die für uns wirklich wichtig sind. Und unsere Spieler sagen uns, dass sie wichtig für sie sind.“

„Das eine ist Authentizität. Wir haben 19.000 Spieler, wir haben 700 Teams und 30 Ligen im Spiel. Diese Authentizität ist das A und O eines EA Sports-Erlebnisses und wird es auch in Zukunft sein.“

„Die andere Sache, die uns sehr wichtig ist, ist Innovation und unsere Fähigkeit, neue und fesselnde Erfahrungen zu schaffen, von denen die Fans uns sagen, dass sie diese von uns bei EA erwarten.“