EA SPORTS FC: Neue Technologie für mehr Realismus

Um zukünftige EA SPORTS FC-Ableger noch realistischer zu gestalten, zu können, wurde seitens Electronic Arts eine Vereinbarung zur Übernahme von TRACAB Technologies getroffen, einem führenden Unternehmen im Bereich fortschrittlicher optischer Sport-Tracking- und Analyse-Lösungen.

Die Technologie des Unternehmens soll in der Lage sein, „nahezu alles, was auf dem Spielfeld passiert, mit 60 Hz pro Sekunde zu erfassen und 600 Millionen Datenpunkte pro Spiel zu generieren, einschließlich 65 einzigartiger Datenpunkte pro Spieler und Schiedsrichter durch die Erfassung von Live-Skelettdaten von 21 Gelenken jedes einzelnen Körpers auf dem Spielfeld, sowie des Massenschwerpunkts und der Ballverfolgung und vieles mehr.“

Ob die neue Technologie schon im kommenden EA SPORTS FC 26 zum Tragen kommt, ist noch unklar. Was sich Electronic Arts auf lange Sicht von der Übernahme verspricht, erklärt EA Sports Präsident Cam Weber, folgendermaßen:

„Daten stehen heute im Mittelpunkt jeder bedeutenden Entwicklung in der Welt des Sports, und da EA Sports die Zukunft des interaktiven Sporterlebnisses durch die Nutzung von immer mehr realen Daten anführt, wird TRACAB weitere erstklassige Erfassungs- und Datentechnologien direkt in unser Portfolio bringen.“

„Während wir unsere EA Sports-Erlebnisse zu lebendigen, atmenden Sportsimulationen weiterentwickeln, erwarten wir, dass die Spitzentechnologie und das Fachwissen von TRACAB in Bezug auf Live-Event-Daten in Kombination mit unserer Spiele-Engine auch bahnbrechende neue Funktionen in der EA Sports-App beschleunigen wird.“