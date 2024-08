EA SPORTS Madden NFL 25: BOOM-Tech-Gameplay-Trailer veröffentlicht

Electronic Arts und EA SPORTS veröffentlichen EA SPORTS Madden NFL 25 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC.

Die neueste Iteration von FieldSENSE und die neue BOOM Tech – ein dynamisches, physikbasiertes Tackling-System, das den überarbeiteten Hit Stick und eine neue Ebene der Ballträgerkontrolle freischaltet – geben den Spielern die Möglichkeit, das Spielfeld wie ihr Lieblings-NFL-Superstar zu dominieren.

Die überarbeitete Grafik und Präsentation auf PS5, XBOX Series X|S und PC, einschließlich zweier neuer Kommentatorenteams, sorgen für ein neues Maß an NFL-Authentizität und Immersion in allen Spielmodi und die Live-Service-Updates nach dem Launch werden das ganze Jahr über für Inhalte sorgen.

„Madden NFL 25 ist da und schlägt härter zu als je zuvor. Die BOOM Tech bietet den Fans ein neues Maß an Realismus und Kontrolle, an dem wir jahrelang gearbeitet haben, zusammen mit einem neuen Look, Sound und Spielgefühl.“, sagt Seann Graddy, Executive Producer, Madden NFL.

„Der Launch von Madden NFL ist jedes Jahr ein Meilenstein in der Sportlandschaft, der signalisiert, dass die Football-Saison vor der Tür steht. Madden NFL 25 ist ein Ort für Fans auf der ganzen Welt, um in den Sport einzutauchen und die neuen Kickoff-Regeln zu verinnerlichen, bevor die reguläre Saison nächsten Monat beginnt.“