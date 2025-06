EA SPORTS Madden NFL 26: Authentische Verhaltensweisen dank KI-System

Autor:, in / EA SPORTS Madden NFL 26

Electronic Arts und EA SPORTS enthüllten kürzlich EA SPORTS Madden NFL 26, das weltweit am 14. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über die EA-App für Windows, Steam und den Epic Games Store erscheint.

Madden NFL 26 basiert auf einem neuen KI-gesteuerten maschinellen Lernsystem, das auf der Grundlage von fast einem Jahrzehnt echter NFL-Daten trainiert wurde, und führt QB DNA und Coach DNA ein, die authentische Quarterback-Verhaltensweisen und adaptive Coaching-Strategien bieten.

Madden NFL 26 ist „Built from Sundays“, um durch KI-gesteuerte Systeme, explosives Gameplay und authentische NFL-Atmosphären das bisher realistischste Madden zu liefern.

„Madden NFL 26 ist ein großer Schritt nach vorne, wenn es darum geht, unseren Spielern die Authentizität und Kontrolle zu geben, nach der sie sich sehnen“, sagt Daryl Holt, SVP und Group GM, EA SPORTS. „QB DNA und Coach DNA, kombiniert mit explosiven Bewegungen und physikbasierten Interaktionen, schaffen das bisher realistischste NFL-Erlebnis. Mit tieferen Modi und einer realitätsnahen Präsentation bietet Madden NFL 26 ein NFL-Erlebnis, das so nah an der Realität ist, wie es nur geht.“

Das Gameplay von Madden NFL 26 definiert die NFL-Simulation mit innovativen Funktionen neu, die auf fortschrittlicher Physik und KI-gestützten maschinellen Lernsystemen basieren:

Coach DNA

Die Coaches wenden echte Philosophien an, die durch fast ein Jahrzehnt an NFL-Daten gestützt werden, mit Stilen wie Dan Campbells aggressiven Four-Down-Calls und Kevin O’Connells kreativer Offense, die strategische Tiefe verleihen.

Dynamische Trainervorschläge und Multiplayer-Counter bieten intelligente Spielempfehlungen, die auf Spielsituationen und gegnerischen Tendenzen basieren und sich wiederholenden Taktiken entgegenwirken.

QB-DNA

Die kultigste Position im Sport wird zum Leben erweckt mit charakteristischen Wurfbewegungen, Pocket Presence, Scrambling Styles, authentischen Arm Slots und mehr.

Ein völlig neues Merkmalssystem sorgt für authentisches Verhalten, wie man es jeden Sonntag sieht, von Josh Allens kraftvollem Arm bis zu Lamar Jacksons agilen Ausweichmanövern.

Dies ist das lebensechteste Quarterback-Erlebnis in der Geschichte der Franchise.

Explosive NFL-Bewegung

Fängt die unvergleichliche Athletik der Liga ein und lässt euch die rohe Kraft und Präzision eines jeden Stoßes spüren. Von spielverändernden Cuts bis hin zu elektrisierenden Läufen – ihr erzeugt die Wirkung, die die Superstars vom Sonntag auszeichnet, und habt die Kontrolle über die spielverändernde NFL-Geschwindigkeit.

Physics-Erweiterung

Physikbasierte Interaktionen wie Catch Tackles, Stiff-Arms und Trucks sorgen für authentische Kontaktergebnisse, während neue Mechaniken wie Custom Defensive Zones sowie neue Knockouts und Swats die Passabdeckung auf ein völlig neues Niveau heben.

Football-Wetter

Extremes Wetter hat Auswirkungen auf das Gameplay: Schnee, Nebel und Nässe beeinflussen die Sicht, Bewegung, Ausdauer und Ballsicherheit und machen das Wetter zu einem Gegner wie Buffalo und Cleveland im Januar.

Grundlegendes Football

Neue Mechaniken, darunter Adaptive Coverage, verbesserte D-Line Stunts & Twists und Block-Steuerung, sorgen für unvergleichlichen Realismus in Angriff, Verteidigung und Spezialteams.

Madden NFL 26 bietet ein überarbeitetes Feature-Set, das die Spieler in das Herz der NFL eintauchen lässt, mit vertieften Modi und fesselnden Live-Inhalten während des ganzen Jahres:

Präsentation

Die authentische NFL-Atmosphäre wird durch teamspezifische Ausläufe, kultige Publikumsgesänge wie Minnesotas Skol und Baltimores elektrisierende Lichtshow vor dem Spiel zum Leben erweckt.

Dynamische Halbzeitshows, moderiert von Neuzugang Scott Hanson, und maßgeschneiderte Übertragungspakete – jetzt mit Primetime-Slots für Spiele am Montag-, Donnerstag- und Sonntagabend – sorgen für einen unverwechselbaren Look, Sound und Feel.

Franchise

Baut euer Vermächtnis mit neuen Archetypen und Ausrüstungsgegenständen für euren eigenen Coach auf oder startet mit einem echten NFL-Coach.

Neue Funktionen wie Spielpläne, Abnutzung und Zustimmungsraten machen jede Woche zu einer einzigartigen Herausforderung. Die wöchentlichen Zusammenfassungen von Scott Hanson und die Kommentare von Rich Eisen markieren eine lange Liste von Verbesserungen für den Lieblingsmodus der Fans.

Superstar

Importiert euren EA SPORTS College Football 26-Spieler oder erstellt einen neuen Avatar, um in den wöchentlichen Storylines voranzukommen, das Sphere of Influence-System zu meistern und 99 OVR zu erreichen – und das alles, während ihr den Verschleiß ausbalanciert und in Live-Events antretet.

Madden Ultimate Team

Stellt euren Traumkader mit NFL-Legenden und -Stars zusammen, nehmt an neuen dynamischen MUT-Events teil und steigt in 50-Spieler-Ranglisten-Kampagnen auf.

Der NFL Team Pass liefert teamspezifische Belohnungen in allen Online-Modi, hält die Programme frisch und bietet mit jedem neuen Programm immer neue Spielmöglichkeiten.

Roster-Verwaltung

Entwickelt euren Kader strategisch, damit er zu eurem Schema passt, mit modernen Depth Chart-Positionen wie Edge, Long Snapper, Gadget-Spielern und mehr. Verwaltet die wöchentliche Leistung mit dem neuen Abnutzungssystem und den dynamischen Auswechslungen.