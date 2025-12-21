EA SPORTS Madden NFL 26: Bereitet die Bühne für Footballfans beim Super Bowl LX

EA SPORTS tritt, während der Super-Bowl-LX-Woche mit seiner bislang größten Präsenz auf und verwandelt die Bay Area in eine Feier der modernen Sportkultur.

Abseits des Spielgeschehens wird EA SPORTS die Musik, den Style und die Community in den Mittelpunkt rücken, die das heutige Football-Fandom prägen. Dies wird getragen von der traditionsreichen EA SPORTS Madden NFL-Reihe und einer Reihe von Erlebnissen, die Fans, Athlet, Prominente, Medien, E-Sportler und Creator auf eine Weise zusammenbringen, wie es nur EA SPORTS kann.

Das Herzstück des EA SPORTS Super-Bowl-Auftritts ist der „EA SPORTS Presents Madden Bowl“, in Partnerschaft mit Visa.

EA SPORTS Presents Madden Bowl in Partnerschaft mit Visa, einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Zahlungen, wird am 6. Februar im Chase Center in San Francisco das Super-Bowl-Wochenende einläuten.

Das Football-und-Musik-Event, das man nicht verpassen darf, bietet einen prominent besetzten Blue Carpet, ein genreübergreifendes Konzertprogramm und exklusive Behind-the-Scenes-Inhalte, die Fans ausschließlich über die EA-SPORTS-Kanäle erhalten können.

Das vollständige Musik-Line-up, von erfolgreichen Chart-Headlinern bis hin zu einem aufstrebenden lokalen Talent, wird im Januar veröffentlicht.

„Die Super-Bowl-Woche ist eine weltweite Feier für die Sport-Community und EA SPORTS ist seit Langem Teil dieser Tradition“, sagt Evan Dexter, VP Franchise Strategy & Marketing bei EA SPORTS. „In diesem Jahr, mit dem Super Bowl LX in der Bay Area direkt vor der Haustür unserer globalen Unternehmenszentrale, legen wir stärker denn je nach. Wir schaffen unvergessliche Erlebnisse und bieten Fans überall noch mehr Möglichkeiten, zu spielen, zuzusehen, sich zu messen und miteinander in Verbindung zu treten sowie all das zu teilen, was sie am Sport und an der Kultur des Footballs lieben.“

Zusätzlich zu EA SPORTS Presents Madden Bowl wird EA SPORTS eine Reihe von Aktivitäten anbieten:

EA SPORTS Presents Madden Bowl in Partnerschaft mit Visa: Das zentrale Event der Super-Bowl-Woche kehrt zurück und bietet im Chase Center eine Feier rund um Musik, Gaming, Kultur und Football. Inhaber einer Visa Infinite Karte erhalten exklusiven Zugang sowie zusätzliche Vorteile, die ihr Erlebnis während der Veranstaltung verbessern sollen. Weitere Details werden im Januar bekanntgegeben.

Als Gründungspartner des Bay Area Host Committee unterstützt EA SPORTS zudem Sportprogramme und Erlebnisse, die die lokale Community während der Super-Bowl-Woche und darüber hinaus inspirieren sollen.