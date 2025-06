EA SPORTS Madden NFL 26: Super Bowl Champion Saquon Barkley als Cover Star

Autor:, in / EA SPORTS Madden NFL 26

Electronic Arts und EA SPORTS gaben bekannt, dass Saquon Barkley, Runningback der Philadelphia Eagles, das Cover von EA SPORTS Madden NFL 26 zieren wird – als erster Eagle seit 20 Jahren.

Barkleys rekordverdächtige Saison brachte ihm sowohl das Cover als auch die Aufnahme als erstes Mitglied in den begehrten Madden NFL 26 „99 Club“ ein. Barkley ist auf zwei einzigartigen Covern zu sehen, von denen eines an seinen spektakulären Reverse Hurdle aus der letzten Saison erinnert.

Die neuen Features von Madden NFL 26 werden am Mittwoch, dem 4. Juni, vorgestellt.

Madden NFL 26 erscheint weltweit am 14. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC über die EA-App für Windows, Steam und den Epic Games Store.

„Auf dem Cover von Madden NFL 26 zu sein und in den Madden NFL ‚99 Club‘ aufgenommen zu werden, sind beides Träume, die wahr geworden sind“, sagte Barkley. „Ich bin meinen Teamkollegen, Trainern und Eagles-Fans für ihre Unterstützung dankbar und kann es kaum erwarten, wieder auf das Spielfeld zu gehen, um den Madden-Spielern in Madden NFL 26 weitere Höhepunkte zu bescheren.“

Barkley schrieb sich 2024 mit einer der dominantesten Saisons aller Zeiten in die Rekordbücher ein. Er war der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in einer einzigen Saison, einschließlich der Playoffs, mehr als 2.500 Yards erlief, und führte Philadelphia zum Sieg im Super Bowl LIX gegen die Kansas City Chiefs.

Evan Dexter, VP, Franchise Strategy & Marketing, EA SPORTS Madden NFL, sagte: „Saquons Reverse Hurdle war einer der seltenen, entscheidenden Momente in der Geschichte der NFL, der früher als ‚etwas aus einem Videospiel‘ beschrieben worden wäre. Heute ist es ein Beweis für die Athletik und Kreativität eines der aufregendsten Footballspieler überhaupt.“ „Madden NFL 26 wird das realistischste NFL-Erlebnis bieten, das wir je geschaffen haben, damit die Spieler mehr von den unglaublichen Momenten erleben können, die Saquon die ganze Saison über gezeigt hat. Die vollständige Enthüllung findet diesen Mittwoch statt – verpasst nicht, was als Nächstes kommt.“

Fans können die Madden NFL 26 Deluxe Edition jetzt vorbestellen, um eine Reihe von Vorteilen zu erhalten, darunter 3 Tage früherer Zugriff, 4600 Madden-Punkte und eine Reihe von Extras.

Durch die Vorbestellung des EA SPORTS MVP Bundles für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten Fans die Deluxe-Editionen von EA SPORTS College Football 26 und Madden NFL 26, komplett mit 3 Tagen Early Access und einer Reihe von Belohnungen für beide Spiele.

EA Play-Abonnenten kommen in den Genuss einer 10-stündigen Early-Access-Testversion sowie monatlicher Boni im Spiel für Madden NFL 26.