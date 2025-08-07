EA SPORTS Madden NFL 26: Über 20 Minuten neues Gameplay

Madden NFL 26 setzt auf Machine Learning und präsentiert über 20 Minuten neues Gameplay!

EA SPORTS hat einen neuen Trailer zu Madden NFL 26 veröffentlicht, der detaillierte Einblicke in das momentweise Gameplay dreier Matches liefert.

Die diesjährige Ausgabe der Football-Simulation basiert auf einem neuen Machine-Learning-System, das zehntausende reale Spielzüge aus fast zehn Jahren NFL-Daten analysiert und ins Gameplay integriert.

Das Ergebnis sind dynamischere Spielverläufe, spielerspezifische Eigenschaften und taktische Reaktionen, die sich an das Geschehen auf dem Feld sowie an echte Strategien von NFL-Quarterbacks und Coaches anpassen.

Der Trailer zeigt unter anderem, wie Spieler mitten im Spiel frische Spielzüge aufrufen oder gezielt Defensivmanöver wie Stunts auslösen können.

Neben dem verbesserten Gameplay legt Madden NFL 26 großen Wert auf Atmosphäre und Authentizität: Teamtraditionen wie die Skol-Gesänge der Minnesota Vikings oder die Lichtershow der Baltimore Ravens sorgen ebenso für Stadionstimmung wie dynamische Wettereffekte und Halbzeitshows mit NFL-RedZone-Moderator Scott Hanson.

EA SPORTS Madden NFL 26 erscheint am 14. August 2025!