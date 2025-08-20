EA SPORTS NHL 26: Deep Dive zu Be A Pro enthüllt spannende Details

EA SPORTS gewährt im neusten Deep Dive-Video zusammen mit Macklin Celebrini von den San Jose Sharks und dem professionellen Snowboarder Craig McMorris einen detaillierten Einblick in die umfassenden Verbesserungen und Updates, die Be A Pro in NHL 26 erhält.

Das Erlebnis bietet neue Handlungsstränge, Charaktere, Herausforderungen und Zwischensequenzen sowie eine hochklassige Besetzung von Synchronsprechern, um Be a Pro immersiver als je zuvor zu machen.

Das neue kapitelbasierte Fortschritt-System von Be A Pro sorgt für Spannung und unmittelbare Konsequenzen, da jede Entscheidung auf und neben dem Eis zählt. Die Geschichte beginnt im Halbfinale der Junioren-Weltmeisterschaft, wo die Spielenden ihren Charakter erstellen, ihre Nation auswählen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, um ihre Position im NHL-Draft zu verbessern.

Fans erleben dabei alles, von der Aufregung beim ersten Betreten einer NHL-Umkleidekabine bis zu den Höhen, wenn sie als Superstar gefeiert werden. Sie erfahren, wie es ist, nach wiederholten Niederlagen in Pressekonferenzen kritisch befragt zu werden und stellen sich dem Ziel, sich aus den Minor Leagues zurück in die große Liga zu kämpfen.

Mit Be a Pro ist es möglich, die eigene Persönlichkeit und einen individuellen Spielstil auf der großen Bühne zu entwickeln. Von den Fähigkeiten und X-Faktoren, die man einsetzt, bis hin zum Auftreten als dreister Superstar oder bescheidener Held in der Umkleidekabine können Spieler ihre Reise selbst bestimmen und dynamisch gestalten.