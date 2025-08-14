EA SPORTS NHL 26: Deep Dive zur NHL EDGE Integration

Electronic Arts veröffentlicht heute den ersten Deep Dive zu NHL 26 und zeigt im Detail, wie die Integration von NHL EDGE-Daten das Spiel noch realistischer macht.

Die Kombination von NHL EDGE und dem hauseigenen System ICE-Q 2.0 ermöglicht Spieler mehr Kontrolle über den Ablauf einzelner Matches.

Für NHL 26 hat Electronic Arts auf der grundlegenden Version von ICE-Q von True Hockey Intelligence aufgebaut und die datengestützten Erkenntnisse von NHL EDGE integriert, um die Leistung der Sportler im Spiel zu beeinflussen.

Dies führt zu einer dynamischen Aufstellung der Reihen und sich weiterentwickelnden Taktiken. Insgesamt bedeutet das, dass KI-Spieler beginnen, wie echte NHL-Superstars zu denken, sich zu bewegen und zu spielen.

Im Detail verbessert ICE-Q folgende Bereiche von NHL 26:

Attribute: Die NHL EDGE-Daten, auf denen ICE-Q 2.0 basiert, werden verwendet, um Spielerattribute wie Beschleunigung beim Skaten, Höchstgeschwindigkeit, Schlagschusskraft und Handgelenkschusskraft zu ermitteln. Dies sorgt für eine authentische Differenzierung der Sportler im Spiel und bietet spannende strategische Vorteile.

Tendenzen: NHL EDGE-Daten helfen dabei, die einzigartigen Eigenschaften und subtile Verhaltensweisen zu identifizieren, die Superstars auszeichnen und sie zusammen mit ihren charakteristischen Spielzügen in das Spiel zu integrieren – wie beispielsweise Draisaitls niedriger Schusspunkt an der Torlinie und Troubas Körperlichkeit. Zweiundzwanzig unterschiedliche offensive und defensive Tendenzen sorgen dafür, dass die Spieler in NHL 26 lebensecht agieren.

Torwart-Crease-System: Dieses neue System gibt den Spieler mehr Kontrolle denn je zwischen den Pfosten, wobei sich die Torhüter nahtlos an die jeweilige Situation anpassen und sich auf Winkel und Tiefe konzentrieren, um konsistentere Paraden zu erzielen. Mit 81 neuen Animationen für Nahbereichs-Paraden und Poke-Checks agieren Torhüter nun mit größerer Aufmerksamkeit, verfolgen Änderungen in der Richtung des Pucks auch nach einem ersten Paradenversuch und reagieren dynamisch und in Echtzeit, wenn der Puck zu nahekommt.

ICE-Q 2.0-Präsentation: Dank einer Vielzahl neuer Präsentationselemente, die detaillierte, visualisierte Aufschlüsselungen der Leistungen der Superstars liefern, können Spieler den Unterschied mit ICE-Q 2.0 nicht nur spüren, sondern auch sofort sehen. Wiederholungen zeigen nun erweiterte Datenanalysen – von Schuss- und Schlittschuhgeschwindigkeiten bis hin zu Bedrohungsanalysen zu Torchancen, erwarteten Toren und Rettungszonen. Neue mehrstufige visuelle und akustische Wiedergaben heben sequenzielle Spielberichte hervor, während Faceoff-Vergleiche und neue Kamerawinkel das Eintauchen in das Spiel und die Story der Spielübertragungen vertiefen.

Verfeinerte und wirkungsvolle X-Faktoren

In NHL 26 wurden die X-Faktoren komplett überarbeitet, sodass Superstar-Spieler nun mit einzigartigen, spielentscheidenden Fähigkeiten zum Leben erweckt werden.

Spielende können sich dieses Jahr auf taktische Spielausgänge für Superstar-Spieler freuen – explosive Geschwindigkeit, punktgenaue Präzision, unaufhaltsame Kraft und vieles mehr – sowie auf eine Vielzahl neuer, einzigartiger Animationen dank 28 verfeinerten und verbesserten X-Faktoren in fünf Kategorien. Dies sorgt für bedeutungsvollere Spielauswirkungen für jeden X-Faktor und spürbare strategische Unterschiede.

Darüber hinaus können Fans das neue World of Chel X-Factor-Build-System nutzen, um ihre Spieler-Builds zu erstellen, anzupassen und damit zu experimentieren. In NHL 26 sind X-Faktoren nun ein wichtiges Werkzeug auf dem Eis, die das Spielerlebnis vertiefen.

Das komplette Video zum Deep Dive gibt es hier zu sehen: