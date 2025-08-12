EA SPORTS NHL 26: Electronic Arts kollaboriert mit NHL EDGE

Electronic Arts kollaboriert mit NHL EDGE, um EA SPORTS NHL 26 noch realistischer zu machen.

Electronic Arts gibt heute die Partnerschaft mit der National Hockey League bekannt, im Zuge derer offizielle NHL EDGE-Daten direkt in EA SPORTS NHL 26 integriert werden, um mehr Authentizität ins Spiel zu bringen.

Diese Zusammenarbeit macht die fortschrittlichen Analysen, die von NHL-Teams verwendet werden, auch für Spieler und Fans zugänglich und ermöglicht durch das neue ICE-Q 2.0-System noch realistischeres Eishockey-Gameplay.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise werden reale Puck- und Spieler-Tracking-Daten, erfasst durch Infrarot-Technologie und Arena-Kameras in allen 32 NHL-Stadien, nahtlos in NHL 26 integriert.

Das NHL EDGE-System erfasst Millionen von Datenpunkten, von der Beschleunigung beim Skaten und der Höchstgeschwindigkeit bis hin zur Schusskraft, der Schussposition und den Arten von Paraden, die nun alle das Verhalten auf dem Eis in NHL 26 beeinflussen.

ICE-Q 2.0, unterstützt von NHL EDGE, sorgt dafür, dass die Action im Spiel die Intensität und Individualität der besten Spieler der NHL widerspiegelt.

Mit ICE-Q 2.0 werden Spielende deutliche Unterschiede zwischen den Superstar-Athleten feststellen.

Echte NHL-Daten beeinflussen Eigenschaften und persönliche Tendenzen, wie z. B. Schlittschuhgeschwindigkeit, Schusskraft, charakteristische Spielweisen und sogar die Reaktionen der Torhüter und sorgen so für ein authentisches Spielerlebnis mit strategischer Tiefe.

„Die Energie der NHL ist elektrisierend, mit ihren eingefleischten Fans und dem Talent und der Körperlichkeit der Athleten. Es ist unsere Aufgabe, diese Energie vom Eis auf den Bildschirm zu übertragen und sie so realistisch wie möglich darzustellen“, sagte Cam Weber, Präsident von EA SPORTS. „Durch die Nutzung derselben Datenpunkte, die die NHL für alle Arten von Spielstrategien verwendet, setzt EA SPORTS verstärkt auf Innovationen und Partnerschaften, um eine möglichst realistische Darstellung des Eishockeys zu erreichen.“ „Die Partnerschaft mit EA SPORTS und NHL EDGE ist mehr als nur eine Frage der Zahlen. Es geht darum, die Seele unseres Spiels für eine neue Generation zum Leben zu erwecken“, sagte Brian Jennings, Chief Branding Officer und Senior Executive Vice President der NHL. „Wir haben Jahre damit verbracht, unser erstklassiges Puck- und Spieler-Tracking-System zu entwickeln, um das Spiel weiterzuentwickeln und neue Fanerlebnisse zu schaffen. Indem wir jedem Fan Analysen auf Liga-Niveau zur Verfügung stellen, vertiefen wir die Verbindung zwischen der realen NHL und Chel und setzen einen neuen Standard, wenn es um die Immersion in Sportspielen geht.“

Hier gibt es noch einmal den Trailer zu sehen: