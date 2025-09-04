EA SPORTS NHL 26: Erste Gameplay-Einblicke zeigen neue Features

NHL 26 hebt das Eishockeyerlebnis auf ein neues Level mit ICE-Q 2.0 und innovativer Torwartsteuerung.

In EA SPORTS NHL 26 erlebt ihr ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das durch das neue ICE-Q 2.0 System angetrieben wird.

Diese Technologie nutzt NHL EDGE Daten, um Bewegungen, Entscheidungen und Spielstile eurer Lieblingsstars realistisch nachzubilden. Spielerattribute und Tendenzen passen sich während jeder Schicht dynamisch an, wodurch ihr in NHL 26 noch authentischer agieren könnt.

Das neue Goalie Crease Control System erweitert die Möglichkeiten der Torhüter und gibt euch mehr Kontrolle im Torraum. Gleichzeitig sorgt eine intelligentere Zusammenstellung der Reihen und verbesserte taktische Optionen für ein tieferes und realistischeres Spielgefühl. Mit diesen Neuerungen setzt NHL 26 neue Maßstäbe für Authentizität und Spieltiefe im virtuellen Eishockey.