EA SPORTS NHL 26: Hockey Ultimate Team im Deep Dive

Electronic Arts teilt im dritten Deep Dive neue Details zu NHL 26 und Hockey Ultimate Team

EA SPORTS veröffentlicht heute einen detaillierten Überblick über die Neuerungen, die Fans in NHL 26 Hockey Ultimate Team (kurz HUT) erwarten. Das diesjährige Update macht den Modus zu einem dynamischeren, flexibleren Erlebnis, das sowohl erfahrene Hockey-Fans als auch Anfänger zufriedenstellt.

In NHL 26 gibt es HUT Seasons, einen neuen Modus, der den Einsatz jedes Spiels erhöht und von intensiven Ranglistenmodi bis hin zu lockeren HUT Mini Seasons verschiedene Spieloptionen bietet. Im Fokus des diesjährigen Updates stehen Zugänglichkeit und ein frisches Spielgefühl, was es den Fans erleichtert, sich ins Geschehen zu stürzen. Gleichzeitig schaffen neue Belohnungen Anreize, während der gesamten Saison wiederzukommen.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen, die NHL 26 für HUT bereithält:

Maximale Vielfalt beim Teambuilding : NHL 26 bietet Fans umfassende Freiheiten beim Zusammenstellen der Teams und nutzt dabei innovative neue Mechaniken, die das Teambuilding das ganze Jahr über abwechslungsreich halten. Saisonspezifische Regeln, wechselnde Teamkapitän-Themen und einzigartige Spielerkombinationen schalten mächtige Boosts für OVR, Attribute und Gehälter frei. Eine optimierte Benutzeroberfläche macht die Mannschaftsverwaltung reibungslos und intuitiv. Die Einführung einer Gehaltsobergrenze zwingt Spieler außerdem dazu, sorgfältig zu überlegen, wen sie in ihre Mannschaften aufnehmen, was zu einer intelligenteren Zusammenstellung des Kaders und einer strategischen Ausgewogenheit der Teams führt.

: NHL 26 bietet Fans umfassende Freiheiten beim Zusammenstellen der Teams und nutzt dabei innovative neue Mechaniken, die das Teambuilding das ganze Jahr über abwechslungsreich halten. Saisonspezifische Regeln, wechselnde Teamkapitän-Themen und einzigartige Spielerkombinationen schalten mächtige Boosts für OVR, Attribute und Gehälter frei. Eine optimierte Benutzeroberfläche macht die Mannschaftsverwaltung reibungslos und intuitiv. Die Einführung einer Gehaltsobergrenze zwingt Spieler außerdem dazu, sorgfältig zu überlegen, wen sie in ihre Mannschaften aufnehmen, was zu einer intelligenteren Zusammenstellung des Kaders und einer strategischen Ausgewogenheit der Teams führt. HUT-Ranglistenspiele mit hohem Einsatz : Ranglistenspiele wurden für Spieler entwickelt, die sich in Wettkämpfen mit hohen Einsätzen wohlfühlen. Hier können sie ihre Fähigkeiten gegen die Besten der Besten unter Beweis stellen und die Rangliste erklimmen. Dabei stellen sie ihre Mannschaft zusammen, kämpfen um Positionen und beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, den Meistertitel zu erringen. Matchmaking-Struktur: NHL 26 führt Matchmaking-Floors ein, die sicherstellen, dass Spieler innerhalb einer Saison niemals unter ihre verdiente Division fallen. Die Besten qualifizieren sich für die HUT Champs, die Spitze des Ranglistenspiels. Umstrukturierte Belohnungen: Das Belohnungssystem wurde umstrukturiert, sodass nun jedes Spiel zählt, Fortschritt deutlicher nachvollziehbar ist und es exklusive Belohnungen und Trikots zu gewinnen gibt.

: Ranglistenspiele wurden für Spieler entwickelt, die sich in Wettkämpfen mit hohen Einsätzen wohlfühlen. Hier können sie ihre Fähigkeiten gegen die Besten der Besten unter Beweis stellen und die Rangliste erklimmen. Dabei stellen sie ihre Mannschaft zusammen, kämpfen um Positionen und beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, den Meistertitel zu erringen. Mit HUT Cup Chase offline antreten: Fans können sich nun offline einer ganzen Saison stellen und in 18 Ligaspielen gegen die CPU antreten, bevor sie in die Playoffs einziehen. Wer erfolgreich die K.O.-Runde besteht, kämpft um die Meisterschaft und den HUT Cup, um so exklusive saisonale Belohnungen freizuschalten. HUT Cup Chase entfernt außerdem die Ranglisten und ersetzt sie durch einen speziellen Belohnungstrack, der stetigen Fortschritt im Hinblick auf Belohnungen ermöglicht.

Fans können sich nun offline einer ganzen Saison stellen und in 18 Ligaspielen gegen die CPU antreten, bevor sie in die Playoffs einziehen. Wer erfolgreich die K.O.-Runde besteht, kämpft um die Meisterschaft und den HUT Cup, um so exklusive saisonale Belohnungen freizuschalten. HUT Cup Chase entfernt außerdem die Ranglisten und ersetzt sie durch einen speziellen Belohnungstrack, der stetigen Fortschritt im Hinblick auf Belohnungen ermöglicht. Neue Helden- und Ikonen-Spielerkarten: Jede Saison erweitern neue Helden- und Ikonen-Spielerkarten das HUT-Roster, sodass Spieler die Kontrolle über die bedeutendsten Athleten aus verschiedenen Teams und Epochen übernehmen können. Helden stehen für Personen, die mit unvergesslichen Leistungen und einem bleibenden Vermächtnis die Geschichte des Eishockeys geprägt haben, während Ikonen die größten Spieler des Sports verkörpern. Zusammen verleihen diese neuen Kartentypen dem Teambuilding eine neue Dynamik und sorgen für mehr Abwechslung in den Aufstellungen. Fans können sich das ganze Jahr über auf mehrere Veröffentlichungen von Helden- und Ikonen-Karten freuen.

Weitere Informationen sind auf dem offiziellen NHL 26-Blog einsehbar.