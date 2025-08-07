EA SPORTS NHL 26: Neues Hockeyspiel offiziell vorgestellt

Electronic Arts stellt heute EA SPORTS NHL 26 vor, das am 12. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint und ein neues Maß an Authentizität auf dem Eis bietet.

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Matthew Tkachuk ziert zusammen mit seinem Bruder Brady und ihrem Vater Keith das Cover der Deluxe-Edition, eine Aufstellung, die die Gegenwart und Vergangenheit des Eishockeys vereint.

Mit realen NHL EDGE-Positionsdaten (NHL Puck und Player Tracking), die in Zusammenarbeit mit der NHL das Gameplay unterstützen und einem neu gestalteten Be A Pro-Modus, der die Spielenden in die Herausforderungen und Emotionen des Spiels auf höchstem Niveau eintauchen lässt, bietet NHL 26 ein intensives Erlebnis für Eishockeyfans auf der ganzen Welt.

Die Auswahl der diesjährigen Cover-Athleten stellt die traditionelle Vorstellung von NHL-Superstars auf den Kopf.

Matthew Tkachuk, bekannt für seine Körperlichkeit und sein Können, hat die Fans mit seinem unverwechselbaren Stil, der mit den konventionellen Spielregeln bricht, in seinen Bann gezogen.

Das Cover vereint zwei Generationen der Tkachuks und zeigt eine Familie, die mit Individualität, Biss und unerbittlichem Siegeswillen ihren eigenen Weg gegangen ist.

NHL 26 dreht sich ganz um diese Individualität. Mit dem neuen ICE-Q 2.0, das auf den Positionsdaten von NHL EDGE (NHL EDGE Puck und Player Tracking) basiert, setzt das Spiel neue Maßstäbe für Realismus im Eishockey.

Jeder Star spielt nun noch realistischer als sein reales Pendant. Reale Sportergebnisse fließen nun in die Spielerattribute und persönlichen Tendenzen ein.

Skating-Geschwindigkeit, Schusskraft, einzigartige Verhaltensweisen und charakteristische Moves werden im Spiel widergespiegelt und verschaffen echten Eishockeyfans einen strategischen Vorteil.

Das neue Goalie Crease Control System macht Torhüter reaktionsschneller, mit intelligenterer Positionierung und schnelleren, natürlicheren Paraden.

In Kombination mit einer erweiterten Reihe von X-Faktoren, die die Fähigkeiten von Superstars mit Spielstil-Animationen und Spielausgängen verstärken, erleben Fans eine tiefere Verbindung zu ihren Lieblingsspielern, egal ob sie diese steuern oder gegen sie spielen.

„Mein Vater, Brady und ich sind alle einzigartig und spielen so, wie wir es wollen. Dass wir gemeinsam auf dem Cover von NHL 26 zu sehen sind, ist eine Fortsetzung davon“, sagte Matthew Tkachuk, Stürmer bei den Florida Panthers und Athlet, der auf beiden Ausgaben des diesjährigen Spiels zu sehen ist. „Ich habe immer versucht, meinen eigenen Stil auf das Eis zu bringen, und wenn ich das in NHL 26 sehe, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich ich selbst bin.“ „Als wir aufwuchsen, träumten Matthew und ich davon, genauso zu spielen wie unser Vater“, sagte Brady Tkachuk, Kapitän der Ottawa Senators. „Auch heute noch hat er einen enormen Einfluss darauf, wie wir spielen und uns vorbereiten. Es ist eine Ehre, auf dem Cover zu sein, und dass er neben uns steht, macht das Ganze noch besser.“ „Ich habe den Jungs immer gesagt, sie sollen hart spielen, clever sein und niemals ihre Persönlichkeit verlieren“, sagte Keith Tkachuk, fünfmaliger NHL-All-Star. „Was man jetzt sieht, sind zwei Spieler mit völlig unterschiedlichen Stilen, und ich bin stolz darauf, mit ihnen auf dem Cover zu sein.“ Der komplett überarbeitete und bei Fans beliebte Be A Pro-Modus gibt den Spielenden die volle Kontrolle über ihren Weg vom Rookie zum NHL-Superstar. Neue Handlungsstränge, Charaktere, Herausforderungen mit hohem Einsatz und Zwischensequenzen machen das Erlebnis realistischer und fesselnder. Von der Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft über den Draft bis hin zum Aufstieg aus den Minor Leagues zurück in die großen Ligen – die Fans gestalten ihr eigenes Vermächtnis auf und neben dem Eis. „NHL 26 ist das realistischste Erlebnis, das wir je geschaffen haben“, so Mike Inglehart, Creative Director bei EA SPORTS. „Es wurde für Fans entwickelt, die sich nach Authentizität im Eishockey sehnen – diejenigen, die das Spiel leben und lieben und wissen, wie es sich anfühlen sollte. Von detaillierterem Gameplay bis hin zum größten Be A Pro-Update seit NHL 21 – alles, was wir dieses Jahr gemacht haben, dient dazu, sie näher an die Teams zu bringen, die sie lieben und an die Momente, die die NHL ausmachen.“

Die neuen HUT-Seasons bieten den Fans eine völlig neue, dynamische Art des Wettbewerbs, indem sie neue Mechaniken zum Aufbau von Teams, Ranglistenspiele und einen Offline-Modus für diejenigen einführen, die lieber in ihrem eigenen Tempo spielen möchten: den HUT Cup Chase.

Jede Saison kommen neue Heroes- und Icons-Spieleritems hinzu, um die größten Spieler aller Zeiten zu feiern, und visuelle Verbesserungen sorgen für noch mehr Spannung.

EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können ab dem 05. September 2025 eine 10-stündige Early-Access-Testversion sowie weitere Belohnungen wie 3.000 WOC-Coins und Season Pass XP Multiplier Token nutzen. Außerdem erhalten sie 10 % Rabatt auf digitale EA-Inhalte wie Vorbestellungen, Spiel-Downloads, NHL-Punkte und DLCs.

EA SPORTS NHL 26 wird von EA Vancouver entwickelt und weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.