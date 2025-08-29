EA SPORTS NHL 26: Player Ratings mit Leon Draisaitl in den Top 10

Electronic Arts veröffentlicht Player Ratings zu NHL 26 mit Leon Draisaitl in den Top 10!

EA SPORTS veröffentlicht die offiziellen NHL 26 Player Ratings der besten zehn NHL-Spieler. Fans ist es so möglich, sich bereits vor der offiziellen Veröffentlichung von NHL 26 einen Überblick über die Stars im Spiel zu verschaffen und sie miteinander zu vergleichen.

Spitzenreiter ist dabei erneut Connor McDavid von den Edmonton Oilers mit einer Wertung von 97.

Dieses Jahr ergeben sich die Spieler-Attribute wie Schussgeschwindigkeit, Skategeschwindigkeit und Beschleunigung aus offiziellen NHL EDGE Puck- und Player-Tracking-Daten, die über einen Zeitraum von hunderten NHL-Spielen gesammelt wurden und die Player Ratings im Spiel noch authentischer machen.

Neue Optionen im Hinblick auf X-Faktoren, darunter Quick Release für Auston Matthews und Spark Plug für Matthew Tkachuk heben die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler weiter hervor.

Die zehn besten Spieler in NHL 26 sind:

Connor McDavid, Edmonton Oilers – 97 OVR

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – 96 OVR

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – 96 OVR

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning – 96 OVR

Quinn Hughes, Vancouver Canucks – 95 OVR

Cale Makar, Colorado Avalanche – 95 OVR

Aleksander Barkov, Florida Panthers – 95 OVR

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins – 94 OVR

David Pastrnak, Boston Bruins – 94 OVR

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets – 94 OVR

Zusätzlich hebt EA SPORTS die besten zehn Spieler aus Europa hervor und zeigt somit, wie internationale Stars wie Leon Draisaitl oder Andrei Vasilevskiy in der NHL mitmischen.

Die zehn besten Spieler aus Europa in NHL 26 sind:

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – 96 OVR (Deutschland)

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning – 96 OVR (Russland)

Aleksander Barkov, Florida Panthers – 95 OVR (Finnland)

David Pastrnak, Boston Bruins – 94 OVR (Tschechien)

Kirill Kaprizov, Minnesota Wild – 94 OVR (Russland)

Mikko Rantanen, Dallas Stars – 93 OVR (Finnland)

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning – 93 OVR (Russland)

Roman Josi, Nashville Predators – 92 OVR (Schweiz)

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning – 92 OVR (Schweden)

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres – 92 OVR (Schweden)

Weitere Informationen sind auf dem offiziellen NHL 26-Blog einsehbar.