EA SPORTS NHL 26: Startet die erste CHEL-Woche

EA SPORTS startet die erste CHEL Week, eine neue thematische Feier für NHL 26, die vor der Veröffentlichung am 12. September fünf Tage lang exklusive Inhalte bietet.
Die CHEL-Woche beginnt mit dem Thema „Cult Superstars“ und lädt Spieler dazu ein, neben kostenlosen Gegenständen, täglichen Inhalten, zeitlich begrenzten Arcade-Events und vielem mehr auch eine Reihe von Kult-Spielern freizuschalten.
Cult Superstars rückt die Lieblingsspieler der Fans ins Rampenlicht, die zwar nicht an der Spitze der jährlichen MVP-Wahl stehen, aber von Eishockeyfans wegen ihrer Leidenschaft auf dem Eis verehrt werden.
Zu den Höhepunkten der CHEL-Woche gehören:
- Freischaltbare Kult-Superstars: Tom Wilson, Nazem Kadri, Jacob Trouba, Jacob Slavin, Tie Domi, Georges Laraque, Kevin Weekes und viele mehr.
- Ein besonderer Spotlight-Spieler: Playoff-Kämpfer Sam Bennett, dessen heldenhafte Leistung mit speziellen HUT-Momenten belohnt wird.
- Eine Fan-Abstimmung am Freitag, bei der der Gewinner einen +1 OVR-Boost erhält.
- Tägliche Belohnungen und neue Inhalts-Updates, damit HUT die ganze Woche über spannend bleibt.
Alle Details zur ersten CHEL-Woche sind im Blogbeitrag zu finden. NHL 26 wird weltweit am 12. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein und ist derzeit für Fans, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, im Early Access verfügbar. EA Play-Mitglieder können außerdem eine 10-stündige Early-Access-Testversion und wiederkehrende saisonale Belohnungen erhalten, wobei der Fortschritt beim Kauf auf das vollständige Spiel übertragen wird, sowie 10 % Rabatt auf digitale EA-Käufe erhalten.
NHL 22.4 😩
Finde es so schade das sie die Serie so in den Sand setzen und einfach seit 4 Jahren wirklich fast nix neues integrieren. Alles oder den Größtenteil was die Fans fordern wird ignoriert oder minmal bzw. mangelhaft integriert.
Spiel kommt aber trotzdem morgen als NHL Fan komme ich halt nicht drum herum.
Das Spiel ist halt nicht schlecht, aber der Schritt seit 22 ist echt minimal