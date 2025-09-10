EA SPORTS NHL 26: Startet die erste CHEL-Woche

EA SPORTS startet die erste CHEL Week, eine neue thematische Feier für NHL 26, die vor der Veröffentlichung am 12. September fünf Tage lang exklusive Inhalte bietet.

Die CHEL-Woche beginnt mit dem Thema „Cult Superstars“ und lädt Spieler dazu ein, neben kostenlosen Gegenständen, täglichen Inhalten, zeitlich begrenzten Arcade-Events und vielem mehr auch eine Reihe von Kult-Spielern freizuschalten.

Cult Superstars rückt die Lieblingsspieler der Fans ins Rampenlicht, die zwar nicht an der Spitze der jährlichen MVP-Wahl stehen, aber von Eishockeyfans wegen ihrer Leidenschaft auf dem Eis verehrt werden.

Zu den Höhepunkten der CHEL-Woche gehören:

Freischaltbare Kult-Superstars: Tom Wilson, Nazem Kadri, Jacob Trouba, Jacob Slavin, Tie Domi, Georges Laraque, Kevin Weekes und viele mehr.

Ein besonderer Spotlight-Spieler: Playoff-Kämpfer Sam Bennett, dessen heldenhafte Leistung mit speziellen HUT-Momenten belohnt wird.

Eine Fan-Abstimmung am Freitag, bei der der Gewinner einen +1 OVR-Boost erhält.

Tägliche Belohnungen und neue Inhalts-Updates, damit HUT die ganze Woche über spannend bleibt.

Alle Details zur ersten CHEL-Woche sind im Blogbeitrag zu finden. NHL 26 wird weltweit am 12. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein und ist derzeit für Fans, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, im Early Access verfügbar. EA Play-Mitglieder können außerdem eine 10-stündige Early-Access-Testversion und wiederkehrende saisonale Belohnungen erhalten, wobei der Fortschritt beim Kauf auf das vollständige Spiel übertragen wird, sowie 10 % Rabatt auf digitale EA-Käufe erhalten.