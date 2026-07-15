EA SPORTS NHL 27: Enthüllt bald den ersten Trailer und setzt Macklin Celebrini als Cover-Star in Szene

NHL 27 enthüllt am 16. Juli den ersten Trailer mit Macklin Celebrini.

Der erste Blick auf NHL 27 steht kurz bevor: Der Reveal Trailer zum neuen Eishockey-Spiel von EA Sports feiert am 16. Juli Premiere.

Im Mittelpunkt der Enthüllung steht Macklin Celebrini von den San Jose Sharks, der als Cover-Athlet von NHL 27 vorgestellt wurde.

Spieler können sich den Termin bereits vormerken und den Reveal Trailer zum kommenden Teil der NHL-Reihe verfolgen. Weitere Details zum Spiel werden mit der Trailer-Premiere erwartet.

Macklin Celebrini gilt als eines der bekanntesten jungen Talente der NHL und wird mit NHL 27 erstmals die Titelfigur des Spiels.