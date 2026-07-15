EA SPORTS NHL 27: Enthüllt bald den ersten Trailer und setzt Macklin Celebrini als Cover-Star in Szene

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NHL 27 enthüllt am 16. Juli den ersten Trailer mit Macklin Celebrini.

Der erste Blick auf NHL 27 steht kurz bevor: Der Reveal Trailer zum neuen Eishockey-Spiel von EA Sports feiert am 16. Juli Premiere.

Im Mittelpunkt der Enthüllung steht Macklin Celebrini von den San Jose Sharks, der als Cover-Athlet von NHL 27 vorgestellt wurde.

Spieler können sich den Termin bereits vormerken und den Reveal Trailer zum kommenden Teil der NHL-Reihe verfolgen. Weitere Details zum Spiel werden mit der Trailer-Premiere erwartet.

Macklin Celebrini gilt als eines der bekanntesten jungen Talente der NHL und wird mit NHL 27 erstmals die Titelfigur des Spiels.

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8 Kommentare Added

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  1. TJ44 7310 XP Beginner Level 3 | 15.07.2026 - 14:10 Uhr

    Gibt doch nichts schöneres als im Hochsommer im Juli ein Eishockeyspiel anzukündigen. Diese Marketingleute verstehen echt was von ihrem Handwerk. Kein Wunder, dass man dafür jahrelang studieren muss.

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  2. HakunaTraumata 132735 XP Elite-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 14:32 Uhr

    Erwarte Nix und du wirst nicht enttäuscht mein Motto seit Jahren bei EA und vorallem NHL. Ist ja wieder viel Neues angekündigt worden bei X, aber wahrscheinlich wieder wie die letzten Jahre nur halbherzig umgesetzt

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    • HakunaTraumata 132735 XP Elite-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 17:01 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Japp und das Features die früher drin waren gar nicht nicht mehr vorhanden sind. Und wenn was neues kommt was es früher schon mal gab wird es groß angekündigt nur damit du dann merkst es kommt eh völlig abgeschwächt im Spiel an

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