EA SPORTS NHL 27: Reveal-Trailer zeigt neue Features und authentischere Präsentation

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Image: Electronic Arts

NHL 27 macht jeden Klub einzigartig und stellt neue Gameplay-Features vor.

Mit dem offiziellen Reveal-Trailer hat EA SPORTS NHL 27 die ersten großen Neuerungen vorgestellt. Im Fokus stehen eine authentischere Spielpräsentation, individuelle Team-Identitäten sowie ein neuer Online-Franchise-Modus für bis zu 32 Spieler.

Ein Schwerpunkt von NHL 27 liegt auf der Atmosphäre in den Arenen. Alle 32 NHL-Teams erhalten ihre originalen Torhymnen, überarbeitete Zuschauerkulissen und ein neues Broadcast-Paket, das die TV-Übertragung realistischer wirken lassen soll.

Für die Kommentierung setzt EA SPORTS künftig auf John Buccigross und Darren Pang. Ergänzt wird das neue Duo durch modernisierte TV-Grafiken, überarbeitete Kameraperspektiven und eine umfangreichere Spielberichterstattung, um das Geschehen auf dem Eis authentischer zu präsentieren.

Mit Connected Franchise erhält NHL 27 außerdem einen neuen Online-Modus, in dem sich Ligen mit bis zu 32 menschlichen Teams erstellen und verwalten lassen. Individuelle Regeln, flexible Spielpläne, Kaderverwaltung und umfangreiche Werkzeuge für Ligaleiter sollen langfristige Online-Saisons ermöglichen.

Auch das Gameplay wurde überarbeitet. Mithilfe von NHL EDGE-Daten erhält jedes der 32 NHL-Teams ein eigenes Team Playbook, das Spielstil, Spielaufbau, Special Teams und Strategien in engen Schlussphasen authentischer widerspiegeln soll. Dadurch sollen sich Begegnungen zwischen verschiedenen Mannschaften deutlich abwechslungsreicher anfühlen.

Der Reveal-Trailer zeigt erstmals zahlreiche Spielszenen und gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Neuerungen, mit denen NHL 27 das Eishockey-Erlebnis weiter ausbauen möchte.

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1 Kommentar Added

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  1. kleineAmeise 185020 XP Battle Rifle Master | 17.07.2026 - 10:16 Uhr

    Wartet bis zum nächsten Jahr, dann seht ihr wie schlecht das hier ist.
    Ne im Ernst, glaubt jemand noch an den 💩 was die jedes Jahr erzählen?
    Egal um was für ein Sportspiel es geht.

    0

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