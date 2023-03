EA SPORTS PGA TOUR: Road to the Masters: Golfspiel auf April verschoben

EA SPORTS hat das Golfspiel EA SPORTS PGA TOUR: Road to the Masters auf April 2023 verschoben.

EA SPORTS PGA TOUR: Road to the Masters erscheint nicht wie geplant im März, sondern wurde von Electronic Arts auf den 7. April 2023 verschoben. Die Early Access-Phase startet somit am 4. April. Die Entwickler haben folgende Nachricht an alle Fans gerichtet:

„Hallo Golf-Fans, wir haben ein Update zu EA SPORTS PGA TOUR.“ „EA SPORTS PGA TOUR wird nun in der Woche des Masters-Turniers erscheinen, mit einer Early-Access-Veröffentlichung am Dienstag, 4. April, und einer weltweiten Veröffentlichung am Freitag, 7. April. Unser Ziel war es, ein authentisches Golferlebnis zu schaffen, und diese kleine Verschiebung des Veröffentlichungsdatums ermöglicht es uns, dem Spiel noch den letzten Schliff zu geben, auf den wir uns sehr freuen, einschließlich der Aktualisierung einiger beliebter Golfplätze auf das Design von 2023.“ „In den letzten Monaten haben wir all die großartigen Inhalte gezeigt, die wir in EA SPORTS PGA TOUR – der exklusiven Heimat aller vier Majors der Herren – gepackt haben, und wir haben in den kommenden Wochen noch ein paar weitere Details zu verraten. Falls du es noch nicht getan hast, sieh dir die Videos zum Gameplay an, einschließlich des brandneuen Pure Strike-Schlagsystems und der 30 Lieblingsplätze, die zum Start verfügbar sein werden. Je näher die Veröffentlichung rückt, desto mehr werden wir berichten. Bleiben Sie also auf Twitter, Facebook und Instagram unter @EASPORTSPGATOUR auf dem Laufenden.“