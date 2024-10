EA SPORTS UFC 5: Neues Update mit UFC 308 zum Jubiläum

Autor:, in / EA SPORTS UFC 5

Diese Woche feiert EA SPORTS UFC 5 sein einjähriges Jubiläum. In dem gesamten Zeitraum seit der Veröffentlichung gab es insgesamt 581,5 Millionen Kämpfe, 31,5 Milliarden gelandete Schläge, 6,1 Millionen erstellte Kämpfer und über 150+ Alter Egos, die hinzugefügt wurden.

Seit dem Start von UFC 5 hat das Entwicklerteam weiter daran gearbeitet, den Spielern ein realistisches MMA-Spielerlebnis zu bieten. Die Partnerschaft mit der UFC und der UFC 5-Community hat dem Team geholfen, dem Spiel stetig neue Inhalte hinzuzufügen, einschließlich der kürzlich hinzugefügten Sphere als spielbaren Veranstaltungsort.

In diesem Sommer hat das Team eine Anzahl von über 30 zusätzlichen Kämpfern in den Kader aufgenommen, um eine hohe Übereinstimmung mit den aktuellen UFC Top 10 Athleten-Ranglisten zu erreichen. Es wurden Alter Egos aus den größten Kapiteln der MMA-Geschichte hinzugefügt, darunter ehemalige UFC-Champions, UFC-Kämpfer aus der Hall of Fame sowie ikonische Kämpfer von Strikeforce, TUF, Pride FC und WEC.

Seit dem Start des Spiels wurden mehr als 70 neue Athleten in den Kader aufgenommen, was eine Gesamtzahl von mehr als 470 Kämpfer ergibt, einschließlich Alter Egos und Duplikaten in allen Gewichtsklassen.

Im August hat die Community in einer ersten „Community Vote Series“ abgestimmt, welche weiteren Alter Egos ihren Weg in UFC 5 finden sollen. 200.000 Stimmen wurden abgegeben, um die folgenden vier Alter Egos zu wählen, die nun im Spiel verfügbar sind:

Conor McGregor (UFC 205)

Charles Oliveira (UFC 262)

Rampage Jackson (UFC 75)

Daniel Cormier (UFC 226)

Neben den oben aufgelisteten Alter Egos erhalten die Fans das Alter Ego von Jorge Masvidal (UFC 244) zusätzlich als Überraschung.

Mit dem anstehenden UFC 308 können Spieler neue Pick Em’s, Kampfherausforderungen und freischaltbare Inhalte entdecken, darunter den UFC-Superstar Conor McGregor aus UFC 205.

Außerdem erhalten alle Spieler, die sich zwischen dem 25. und 28. Oktober ins Spiel einloggen, einen zweifachen Online-Karriere-EP-Multiplikator und schalten im Ingame-Store kostenlos die Alter Egos von Sean O’Malley (Dana White’s Contender Series) und Alex Pereira (Origins) frei.

