EA SPORTS UFC 6: EA zeigt erste Details zum nächsten MMA-Teil

EA SPORTS UFC 6 wurde im neuen Reveal Trailer erstmals umfassend vorgestellt und setzt laut Entwickler auf eine deutlich weiterentwickelte Präsentation der MMA-Kämpfe.

Im Zentrum steht ein überarbeitetes Striking- und Bewegungs-System, das die Athleten im Octagon realistischer wirken lassen soll. Unterstützt wird das Ganze durch neue Animations- und Capture-Technologien, die für authentischere Bewegungsabläufe und individuellere Kampfstile sorgen.

Auch die Darstellung von Treffern wurde überarbeitet: Physikbasierte Reaktionen sollen jeden Schlag spürbarer machen und die Intensität der Kämpfe erhöhen. Zusätzlich wird ein neues System eingeführt, das besonders dominante Phasen im Kampf hervorhebt und die Fähigkeiten der Fighter verstärkt zur Geltung bringt.

Neben dem Gameplay erweitert EA auch den Karriere- und Story-Bereich. Neue Modi sollen es ermöglichen, entweder die Geschichte legendärer UFC-Kämpfer nachzuerleben oder eine eigene Karriere vom Underground bis zur großen Bühne aufzubauen.

Eine Ultimate Edition bietet zudem frühen Zugang sowie zusätzliche Bonus-Inhalte für Vorbesteller.