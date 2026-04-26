EA SPORTS UFC 6: Leak nennt Release-Termin im Juni + PC-Version erstmals möglich

Neue Informationen aus der Leak-Szene rund um EA Sports UFC 6 deuten auf eine baldige Enthüllung des nächsten Serienteils hin. Demnach könnte die offizielle Ankündigung bereits bis spätestens Ende April 2026 erfolgen.

Laut den vorliegenden Berichten ist der Release des Spiels für den 19. Juni 2026 angesetzt. Geplant sei ein Launch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von rund 69,99 US-Dollar beziehungsweise etwa 79,99 Euro in Europa. Auch physische Versionen sollen laut den Informationen verfügbar sein.

Zusätzlich wird erstmals eine mögliche PC-Version erwähnt. Diese befindet sich demnach in Entwicklung, wobei aktuell unklar ist, ob sie zeitgleich mit den Konsolenversionen erscheinen wird. Ein vollständiger Crossplay-Support wird in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert.

Parallel dazu kursieren weitere Angaben zu einer möglichen Gameplay-Überarbeitung. Besonders das Striking-System soll umfassend überarbeitet werden, um das Kampferlebnis zu modernisieren.

Wie immer gilt: Die Informationen stammen aus einem Leak und sind bislang nicht offiziell bestätigt. Eine endgültige Vorstellung von EA Sports UFC 6 wird in den kommenden Wochen erwartet.