EA SPORTS UFC 6: Neue Details zu Karriere, Hall of Legends und Story-Modus

UFC 6 zeigt neue Karriere-Modi und legendäre Kämpfe im Gameplay-Deep-Dive.

EA SPORTS hat einen ausführlichen Deep Dive zu den Spielmodi von UFC 6 veröffentlicht und dabei neue Details zu Karriere, Story-Inhalten und legendären Kämpfen enthüllt.

Im Mittelpunkt steht der neue Story-Modus „The Legacy“. Spieler übernehmen darin die Rolle von Chris Carter, einem College-Wrestler, der sich über regionale Kämpfe bis in die größte MMA-Bühne der Welt hocharbeiten will.

Der Modus verfolgt den sportlichen Aufstieg des Charakters und soll laut EA eine stärkere emotionale Bindung zu Kämpfern und der UFC-Welt erzeugen. Spieler erleben den Weg vom Nachwuchstalent bis hin zu großen Fight Nights und internationalen Events.

An die Story von „The Legacy“ knüpft direkt der überarbeitete Karriere-Modus an. Dort können Spieler entweder Chris Carters Geschichte fortsetzen, einen eigenen Kämpfer erstellen oder mit bestehenden UFC-Stars antreten.

Der Karriere-Modus setzt weiterhin auf individuelle Entwicklung, Training und den langfristigen Aufbau einer MMA-Karriere. Gleichzeitig soll die neue Struktur mehr Freiheit bei Entscheidungen und Fortschritt bieten.

Besonders hervorgehoben wird außerdem der neue Modus „Hall of Legends“. Dieser konzentriert sich auf die Geschichten berühmter UFC-Legenden und rekonstruiert ikonische Kämpfe der Sportgeschichte.

EA kombiniert dafür originale Kampfaufnahmen mit cineastischen Zwischensequenzen und spielbaren Gameplay-Abschnitten. Ziel ist eine nahtlose Präsentation, die reale UFC-Momente interaktiv erlebbar macht.

Zusätzlich wurde erstmals „The Gym“ vorgestellt. Genauere Details dazu sind bislang zwar noch rar, der Modus scheint jedoch als zentraler Bereich für Training, Vorbereitung und Charakterentwicklung zu dienen.

Parallel zum Deep Dive kündigte EA weitere Vorbesteller-Boni für die Ultimate Edition an. Käufer erhalten unter anderem sieben Tage Vorabzugang sowie das „Iconic Moments Bundle“.

Mit dem Fokus auf Storytelling, Karriere-Aufbau und historische UFC-Momente erweitert UFC 6 die Einzelspieler-Erfahrung deutlich stärker als die Vorgänger.