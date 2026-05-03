EA SPORTS UFC 6: Reveal-Trailer startet am 5. Mai mit zwei Cover-Stars

UFC 6 wird schon bald mit einem offiziellen Reveal-Trailer präsentiert.

Am 5. Mai um 17:00 Uhr feiert EA SPORTS UFC 6 seine offizielle Enthüllung mit einem ersten Trailer, der zugleich die Cover-Athleten Max Holloway und Alex Pereira in den Mittelpunkt stellt und den Startschuss für die neue Generation der MMA-Reihe markiert.

Mit der Premiere des Reveal-Trailers wird erstmals ein konkreter Blick auf das Spiel erwartet, wobei die Präsentation traditionell erste Hinweise auf Gameplay, Grafik und mögliche Neuerungen liefert. Details zu Features oder Inhalten wurden im Vorfeld noch nicht genannt.

Die Wahl der beiden Kämpfer als Aushängeschilder unterstreicht den Fokus auf aktuelle Top-Stars der UFC und deutet auf eine authentische Inszenierung der Mixed-Martial-Arts-Atmosphäre hin.

Weitere Informationen zum Spiel dürften im Zuge der Trailer-Veröffentlichung folgen, die den offiziellen Start der Marketingkampagne einleitet.