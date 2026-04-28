EA SPORTS UFC 6: Vorbestellungen live – neue Kampfsport-Ikonen auf dem Cover enthüllt

EA SPORTS UFC 6 kann ab sofort vorbestellt werden, während ein vollständiges Gameplay-Update in Kürze erwartet wird.

Vorbestellungen für EA SPORTS UFC 6 sind ab sofort gestartet und bringen direkt zwei unterschiedliche Editionen mit klarer Ausrichtung auf ikonische MMA-Kämpfer ins Spiel.

Auf der Standard Edition steht Alex Pereira im Mittelpunkt, während die Ultimate Edition mit Max Holloway ein weiteres bekanntes Gesicht des UFC-Kaders in Szene setzt. Beide Athleten repräsentieren dabei unterschiedliche Kampfstile und gehören zu den prägenden Namen der aktuellen UFC-Ära.

Hinter dem Titel steht der Publisher Electronic Arts, der mit der UFC-Reihe seine etablierte Sportsimulation weiterführt und erneut auf eine Mischung aus Authentizität, Präsentation und realistischer Kampfinszenierung setzt.

Mit dem Start der Pre-Orders sind die Editionen nun offiziell im Handel gelistet, während gleichzeitig bestätigt wurde, dass ein vollständiges Reveal mit weiteren Details in Kürze folgen soll. Konkrete neue Gameplay-Informationen wurden dabei noch nicht gezeigt, die Kommunikation konzentriert sich aktuell auf die Verfügbarkeit der Vorbestellungen und die Präsentation der Cover-Athleten.

EA Sports UFC 6 ist ab sofort vorbestellbar. Ein vollständiger Reveal soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ist auch mal was neues, oder? Erst vorbestellen und sich dann das Spiel anschauen?