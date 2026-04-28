EA SPORTS UFC 6: Vorbestellungen live – neue Kampfsport-Ikonen auf dem Cover enthüllt

Vorbestellungen für EA SPORTS UFC 6 sind ab sofort gestartet und bringen direkt zwei unterschiedliche Editionen mit klarer Ausrichtung auf ikonische MMA-Kämpfer ins Spiel.
Auf der Standard Edition steht Alex Pereira im Mittelpunkt, während die Ultimate Edition mit Max Holloway ein weiteres bekanntes Gesicht des UFC-Kaders in Szene setzt. Beide Athleten repräsentieren dabei unterschiedliche Kampfstile und gehören zu den prägenden Namen der aktuellen UFC-Ära.
Hinter dem Titel steht der Publisher Electronic Arts, der mit der UFC-Reihe seine etablierte Sportsimulation weiterführt und erneut auf eine Mischung aus Authentizität, Präsentation und realistischer Kampfinszenierung setzt.
Mit dem Start der Pre-Orders sind die Editionen nun offiziell im Handel gelistet, während gleichzeitig bestätigt wurde, dass ein vollständiges Reveal mit weiteren Details in Kürze folgen soll. Konkrete neue Gameplay-Informationen wurden dabei noch nicht gezeigt, die Kommunikation konzentriert sich aktuell auf die Verfügbarkeit der Vorbestellungen und die Präsentation der Cover-Athleten.
EA Sports UFC 6 ist ab sofort vorbestellbar. Ein vollständiger Reveal soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Ist auch mal was neues, oder? Erst vorbestellen und sich dann das Spiel anschauen?
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
EA denkt sich auch, dass sie ihren Käufern einfach was vor die Füße werfen können ohne Vorschau.
Und auch mit Gameplay ist das was EA an Sportspielen herausbringt echt mager und dürftig. Soviel potenzial in allen Spielen, aber durch ihre Alleinherrschaft machen sie nur das nötigste wenn überhaupt. Aber bestimmt wieder Ufc ultimate Team und son kack
Solange sie Nix an den Bewegungen der Kämpfer und die Vereinfachung der Steuerung machen ist das sowieso komplett uninteressant