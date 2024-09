EA SPORTS WRC 23: Deep Dive-Trailer zur 2024 Season Expansion

Autor:, in / EA SPORTS WRC 23

EA SPORTS WRC veröffentlicht heute den Deep Dive-Trailer zur 2024 Season Expansion. Der Trailer stellt die neuen Autos, Fahrer, Lackierungen und Standorte vor und erklärt, wie die neue Erweiterung in das Hauptspiel integriert wird.

Fünf neue Hochleistungsfahrzeuge

Die 2024 Season Expansion führt fünf neue Autos in den drei Hauptkategorien der WRC ein:

WRC:

Ford Puma Rally1 HYBRID ’24

Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ’24

Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID ’24

WRC2:

Toyota GR Yaris Rally2

Junior WRC:

Ford Fiesta Rally3 Evo

Die neuen Fahrzeuge von Toyota, Hyundai und Ford verfügen über die offiziellen Lackierungen und Karosserien der Saison 2024. Das Fahrverhalten der Autos wurde so gestaltet, dass es ihre realen Gegenstücke präzise nachbildet.

Zwei neue Standorte mit 24 neuen Etappen

Mit zwei neuen Standorten werden die schon bestehenden 600+ km Rallye-Etappen von EA SPORTS WRC erweitert. Die beiden neuen Strecken sind die WRC Orlen 80. Rallye Polen, die nach einer siebenjährigen Pause zurückkehrt und die WRC Tet Rally Lettland, welche dieses Jahr ihr WRC-Debüt feiert.

Durch diese Standorte werden insgesamt 24 neue Etappen hinzugefügt, darunter vier authentisch nachgebildete „Hero-Stages“.

Eine Übersicht der vier „Hero-Stages“:

Switajno

Gmina Mragowo

Vecpils

Podnieki

Spieler:innen können sich den neuen Strecken in verschiedenen Wetterlagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten in allen Spielmodi stellen. Durch die verschiedenen und abwechselungsreichen Bedingungen auf den Strecken stellen diese so eine große Herausforderung für alle Fans dar.

Neue Lackierungen und Teams

Die 2024 Season Expansion enthält insgesamt 50 Lackierungen und Teams aus der aktuellen Saison der FIA World Rally Championship. Alle Lackierungen sind in allen unterstützten Spielmodi nutzbar und die realen Fahrer- und Beifahrer-Paarungen sind als KI-Gegner implementiert.

Zwei zusätzliche Content-Pakete

Die Erweiterungen bieten den Fans außerdem noch die zwei zusätzlichen Content-Pakete „Le Maestros“ und „Hard Chargers“, welche im Winter 2024/2025 genauer gesagt im Frühjahr 2025 veröffentlicht werden. Die Pakete enthalten verschiedene Inhalte, darunter historische Autos, Lackierungen, klassische Etappen und mehr.

EA SPORTS WRC ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, den Epic Store und Steam verfügbar. Das 2024 Season Expansion Bundle ist separat erhältlich. Spieler:innen haben die Möglichkeit das Bundle mit allen drei Content-Paketen zu erwerben oder jedes davon einzeln im jeweiligen digitalen Store zu kaufen.