EA SPORTS WRC 23: Season 5 mit neuem Rally Pass und mehr

EA SPORTS WRC 23 startet ab sofort in die fünfte Saison und bietet einen neuen Rally Pass und mehr.

Das neue Inhalts-Update für EA SPORTS WRC 23 ist ab sofort verfügbar. Die fünfte Saison beinhaltet einen neuen Rally Pass und fesselnde Moments, die sowohl die aktuelle Meisterschaft als auch die traditionsreiche Geschichte des Sports feiern. Ab heute startet der neue Rally Pass, der bis zu 30 neue Anpassungsgegenstände enthält.

EA SPORTS WRC wird außerdem um über 60 neue Moments erweitert, die von der realen Saison 2024 inspiriert sind und 1–2 Wochen nach jedem realen Event im Spiel verfügbar sein werden.

Zu den Highlights gehören Herausforderungen wie der Sieg bei einem Asphaltrennen in Spanien ohne mechanischen Schaden, Reifenmanagement in Chile wie Oliver Solberg und das Aushalten der harten Bedingungen in Griechenland und Monte-Carlo.