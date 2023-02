EA SPORTS: Partnerschaft mit Max Verstappen enthüllt

Autor:, in / EA SPORTS

EA SPORTS gibt eine Partnerschaft mit dem mehrfachen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen bekannt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass der Oracle Red Bull Racing-Fahrer mit der Marke zusammenarbeitet, um Inhalte für das gesamte EA SPORTS-Portfolio zu erstellen. Dies beinhaltet auch ein Sponsoring mit Verstappen für die Saison 2023, wobei das EA SPORTS-Branding auf dem Kinn seines Rennhelms zu sehen sein wird.

„Max ist ein hartnäckiger Wettkämpfer und echter Champion, der eine tiefe Liebe zu Spielen und zum Spielen teilt“, sagt Andrea Hopelain, SVP of Brand für EA SPORTS & Racing. „Während er in die Formel-1-Geschichte einsteigt, freuen wir uns darauf, mit ihm als einem der besten Athleten der Welt zusammenzuarbeiten, um mehr Fans durch unsere EA SPORTS-Erlebnisse zusammenzubringen.“ „Ob ich nun mit meinen Freunden spiele oder mich abseits der Rennstrecke mit anderen messen möchte – EA SPORTS war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagte Max Verstappen. „EA SPORTS ist eine Ikone für so viele Millionen Fans, und ich bin stolz darauf, sie in der Saison 2023 zu vertreten.“

In den letzten beiden Saisons hat sich Max Verstappen zu einem der größten Namen in diesem Sport entwickelt. Nachdem er im letzten Rennen der Saison 2021 seine erste FIA Formula One World Championship gewonnen hatte, dominierte er im vergangenen Jahr und holte sich vier Rennen vor Schluss den Titel beim FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022.