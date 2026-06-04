EA SPORTS: Reveal-Event zu Madden NFL 27 & College Football 27 angekündigt

EA SPORTS hat ein gemeinsames Reveal-Event für Madden NFL 27 und College Football 27 angekündigt. Unter dem Titel „Opening Drive“ werden beide Spiele erstmals in einem zusammenhängenden Showcase vorgestellt.

Das Event findet am 4. Juni um 20:00 Uhr (ET) / 5. Juni um 02:00 Uhr deutscher Zeit statt und soll einen umfassenden Einblick in die kommende Football-Saison geben. Gezeigt werden neue Gameplay-Features sowie Inhalte aus zentralen Spielmodi wie Franchise, Dynasty, Road to Glory und Superstar.

Mit dem neuen Format bündelt EA SPORTS erstmals die Präsentation beider Marken in einem gemeinsamen Livestream. Ziel ist es, die gesamte Vision hinter Madden NFL und College Football in einem Event zu zeigen und die wichtigsten Neuerungen direkt zu präsentieren.

Im Fokus stehen dabei sowohl spielerische Innovationen als auch Weiterentwicklungen der bekannten Modi, die für beide Serien eine zentrale Rolle spielen. Weitere Details werden im Rahmen der vollständigen Enthüllung erwartet.