EA SPORTS: Rückkehr der College Basketball-Reihe angedeutet

Autor:, in / EA SPORTS

Comeback in Sicht? EA SPORTS weckt mit geheimnisvollem Tweet die Hoffnung auf neues College-Basketball-Spiel!

Electronic Arts hat mit einem kurzen, aber aufsehenerregenden Tweet über den offiziellen EA Sports Twitter-Account die Rückkehr seiner College Basketball-Reihe angedeutet.

Zwar wurde bislang keine offizielle Ankündigung gemacht, doch der kryptische Teaser sorgt bereits für viel Gesprächsstoff unter Fans. Die Formulierung im Tweet und der gezielte Verweis auf College-Basketball-Elemente lassen vermuten, dass ein neues Spiel der Reihe in Arbeit ist.

EA Sports hatte in der Vergangenheit mit der NCAA March Madness-Serie große Erfolge gefeiert, die allerdings 2010 mit NCAA Basketball 10 vorerst eingestellt wurde.

Die aktuelle Bewegung in Richtung eines Comebacks folgt einem Trend, den das Unternehmen bereits mit der Wiederaufnahme von College Football verfolgt. Die steigende Popularität von College-Sportarten in digitalen Formaten und neue rechtliche Rahmenbedingungen in den USA könnten ebenfalls eine Rolle bei der Wiederbelebung der Marke spielen.