Eagle Island Twist: Vogelabenteuer ist im Xbox Store gelandet

Erlebt das Vogelabenteuer Eagle Island Twist mit Quill und Koji oder den Neuzugängen Fia und Kusako und erkundet während eures Abenteuers auf der Insel Yulu saftige Wälder, gefährliche Höhlen und die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation.

Eagle Island Twist wartet neben dem von der Falkenjagd inspirierten Gameplay und einzigartigen generierten Welten mit einem wunderschönen Pixel-Look auf und bringt frischen Wind in das Rogue-like-Genre.

Eagle Island wurde von Rogue-lites und altmodischen Plattformern inspiriert und lässt sich auf unterschiedliche Arten genießen:

Personalisiere deinen Spielstil mit preisgekrönten Komfortfunktionen

Story-Modus – Lüfte die Geheimnisse von Yulu, während du dir dauerhafte Upgrades für Quill & Koji sicherst!

Rogue-Modus – Stelle dein Können auf 16 freischaltbaren Herausforderungskarten unter Beweis, auf denen der dauerhafte Tod lauert!

Wöchentlicher Speedrun – Tritt jede Woche auf einer neuen Karte an, um die Rangliste zu erklimmen!

Erkunde die handgemachte Hub-Welt mit den prozedural generierten Dungeons

Kombiniere bei jedem Durchlauf 85 verschiedene Fähigkeiten

Magische Federn verleihen deiner Eule mächtige Elementarfähigkeiten

Erkunde 16 wunderschöne Umgebungen

Kämpfe gegen 12 riesige Bosse

Und erlebe ein neues Abenteuer mit Fia & Kusako, die beide eigene Fähigkeiten besitzen!

Quill kann laufen, springen und sich an Kanten festhalten und bleibt somit den 16-Bit-Vorlagen treu. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr alle Gefahren mithilfe eures Eulenbegleiters Koji unschädlich machen!

Ruft euren gefiederten Freund herbei und führt Angriffe in alle Richtungen aus – schaltet Gegner schnell nacheinander aus, um so mehr Belohnungen zu erhalten. Solltet ihr jedoch mit einem Angriff verfehlen, seid ihr vorübergehend verletzlich. Und falls euer Vogel verletzt wird, habt ihr keinen Schutz mehr und müsst so lange ausweichen, bis es ihm wieder besser geht.

Also, bewahrt einen kühlen Kopf und bereitet euch auf ein unvergessliches Abenteuer vor!