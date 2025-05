Earthion: 16-Bit-Action erscheint für Xbox und SEGA Mega Drive

Autor:, in / Earthion

Zurück in die Zukunft der Pixel: Earthion bringt 16-Bit-Action zurück auf die große Bühne!

Ihr liebt klassische 16-Bit-Action, satte Chiptunes und das unverwechselbare Gefühl, wenn ein Spiel euch sofort in die goldene Ära der Videospiele katapultiert? Dann werdet ihr mit Earthion eure Freude haben.

Der legendäre Komponist Yuzo Koshiro – bekannt durch Streets of Rage, ActRaiser und The Revenge of Shinobi – meldet sich eindrucksvoll zurück und bringt mit Earthion ein komplett neues Shoot-’Em-Up, das nicht nur für moderne Plattformen erscheint, sondern auch als physisches Modul für das originale SEGA Mega Drive bzw. Genesis.

Mit Earthion erwartet euch ein horizontal scrollender Weltraum-Shooter im klassischen Arcade-Stil, der euch durch acht fordernde Level führt – inklusive einzigartiger Umgebungen, Gegnerwellen und bildschirmfüllender Bosskämpfe.

Ihr übernehmt die Rolle der Pilotin Azusa Takahashi und kämpft euch durch ein Effektfeuerwerk, das die technische Leistungsfähigkeit der 16-Bit-Ära bis an ihre Grenzen ausreizt. Entwickelt wurde das Spiel von Ancient Corporation, dem Studio von Koshiro selbst – und das spürt man in jedem Pixel, jeder Note und jedem Explosionseffekt.

Besonders bemerkenswert ist, wie authentisch Earthion seine Retro-Wurzeln lebt: Neben 27 komplett neuen Musikstücken, komponiert von Koshiro, bietet das Spiel anpassbare Scanline-Einstellungen für echtes CRT-Feeling auf modernen Displays, einen Musik-Player-Modus sowie ein Passwortsystem – ein echter Liebesbrief an die 90er-Jahre.

Auf aktuellen Plattformen wie PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC sorgt zudem ein Online-Leaderboard für zusätzlichen Wettbewerb.

Künstlerisch wird das Projekt von niemand Geringerem als Mitsuhiro Arita unterstützt, dessen Artwork man aus der Pokémon-Kartenreihe und Marvel kennt. Die Kombination aus visueller und klanglicher Qualität macht Earthion zu einem absoluten Highlight für Retro-Fans, Sammler und Neugierige, die erleben wollen, wie ein modernes Spiel auf echter Oldschool-Hardware aussehen kann.

Earthion erscheint 2025 – und wenn ihr euer Mega Drive immer noch angeschlossen habt, ist es vielleicht an der Zeit, wieder einmal ein echtes Modul einzulegen.