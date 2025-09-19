Earthion: Retro-Shooter mit 16-Bit-Pixelkunst ab sofort für Konsole erhältlich!

Earthion ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch als digitaler Download verfügbar.

Nach dem erfolgreichen Start auf Steam begeistert der Retro-Shooter jetzt auch Konsolenspieler mit seinem einzigartigen 16-Bit-Stil, inspiriert von Klassikern der Sega Mega Drive und Genesis-Ära. Das von Ancient entwickelte Spiel bietet euch acht abwechslungsreiche Level voller Action, intensiver Bosskämpfe und detailverliebter Pixelgrafik.

Mit einem Soundtrack des legendären Komponisten Yuzo Koshiro, bekannt durch Streets of Rage, SHINOBI und ActRaiser, verbindet Earthion nostalgische Retro-Atmosphäre mit modernem Gameplay. Limited Run Games kündigt zusätzlich physische Editionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch an, die Ende 2025 erscheinen.

Eine besondere Sammleredition auf Sega Mega Drive Cartridge ist für 2026 geplant. Wenn ihr auf der Suche nach einem packenden Shoot ’em up im klassischen Arcade-Stil seid, ist Earthion ein Pflichtkauf.

https://youtu.be/kWuqJQrU52Q