EBOLA VILLAGE: Survival‑Horror-Albtraum erscheint auch für Xbox

Ebola Village bringt seinen von 90er‑Survival‑Horror inspirierten Albtraum nun auch auf Xbox.

Mit Ebola Village erscheint Anfang 2026 ein klassisch angelegter Horror‑Titel nun ebenfalls für Xbox und erweitert damit seine Reichweite auf eine weitere große Plattform.

Das Spiel orientiert sich stark an den ikonischen Survival‑Horror‑Erlebnissen der 90er Jahre und kombiniert diese Einflüsse mit einer modernen Ego‑Perspektive, die euch direkt in die Rolle der Protagonistin Maria versetzt.

Der Einstieg führt euch in Marias Alltag, der abrupt endet, als eine Live‑Übertragung über eine biologische Bedrohung die laufende TV‑Sendung unterbricht.

Getrieben von Sorge reist sie in ihr Heimatdorf, um ihre Mutter und ihren Ex‑Mann Ruslan zu besuchen. Doch vor Ort entfaltet sich ein Szenario voller unheimlicher Ereignisse, das sich Schritt für Schritt zu einem komplexen Geflecht aus Geheimnissen und persönlichen Verstrickungen entwickelt.

Das Setting legt großen Wert auf Atmosphäre und nutzt die Umgebung eines abgelegenen russischen Dorfes, um eine dichte, bedrückende Stimmung aufzubauen. Die Erkundung, das Entschlüsseln der Handlung und das Zusammensetzen der Hintergründe stehen im Mittelpunkt des Gameplays und sollen die Spieler tief in die Geschichte hineinziehen.

Ebola Village erscheint am 23. Januar 2026 und wird von Axyos Games veröffentlicht.

