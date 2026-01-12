EBOLA VILLAGE: Survival‑Horror-Albtraum erscheint auch für Xbox

Mit Ebola Village erscheint Anfang 2026 ein klassisch angelegter Horror‑Titel nun ebenfalls für Xbox und erweitert damit seine Reichweite auf eine weitere große Plattform.
Das Spiel orientiert sich stark an den ikonischen Survival‑Horror‑Erlebnissen der 90er Jahre und kombiniert diese Einflüsse mit einer modernen Ego‑Perspektive, die euch direkt in die Rolle der Protagonistin Maria versetzt.
Der Einstieg führt euch in Marias Alltag, der abrupt endet, als eine Live‑Übertragung über eine biologische Bedrohung die laufende TV‑Sendung unterbricht.
Getrieben von Sorge reist sie in ihr Heimatdorf, um ihre Mutter und ihren Ex‑Mann Ruslan zu besuchen. Doch vor Ort entfaltet sich ein Szenario voller unheimlicher Ereignisse, das sich Schritt für Schritt zu einem komplexen Geflecht aus Geheimnissen und persönlichen Verstrickungen entwickelt.
Das Setting legt großen Wert auf Atmosphäre und nutzt die Umgebung eines abgelegenen russischen Dorfes, um eine dichte, bedrückende Stimmung aufzubauen. Die Erkundung, das Entschlüsseln der Handlung und das Zusammensetzen der Hintergründe stehen im Mittelpunkt des Gameplays und sollen die Spieler tief in die Geschichte hineinziehen.
Ebola Village erscheint am 23. Januar 2026 und wird von Axyos Games veröffentlicht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
glaube das dürfte den meisten egal sein bei dem Spiel 😀
Absolut episches Spiel, das wird der nächste Verkaufsschlager 🤪.
Oha, als es für PS5 angekündigt wurde hat man das Spiel ja regelrecht zerrissen…
Wie schlecht es sei und alles Kopiert….
Jetzt werden manche User mal wieder eine „Bärbock 360 Drehung“ machen.😂
Ich fand das Video (optisch) jetzt garnicht mal sofort schlecht.
Pack jetzt mal mein Popcorn aus und verfolge das Thema.
Da haben wir auch schon das GOTY 2026.
Game of the Decade.
Witcher 4 kann einpacken :D:D
Ja geil.
WAS und der Trailer auf dem offiziellen XBOX Kanal? SKANDAL….was denken die sich nur…
😅
Könnt mir ein Bundle mit Code Violet vorstellen und für Vorbesteller gibt es Mindseye obendrauf. Das sind in etwa die Wertungsregionen wo ich das Spiel erwarten werde.
So zusagen die Heilige drei Scheißigkeit 😀
Auf Steam wird es zu 80% positiv bewertet, scheinbar eine Reihe. Mir sagt es nix, der Text liest sich aber interessant, wäre evtl was für den Gamepass
Ich find es gar nicht so schlimm, ist halt ein Resi-Klon. Für 20€ würde ich das Spiel sogar kaufen. Auf Steam hat das Spiel auch ganz gute Bewertungen bekommen.
Jetzt wird man gleich die üblichen verdächtigen zurück Rudern sehen, da es jetzt für die Xbox erscheint wird es wohl ein Meisterwerk sein.
War mein 1. Gedanke.