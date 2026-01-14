Ecco the Dolphin Reboot: Legendäre Unterwasserikone taucht erneut auf

Ein neues Kapitel für Ecco the Dolphin beginnt und die legendäre Unterwasserikone taucht erneut auf, um seine Welt für eine neue Generation von Spielern zu öffnen.

Schon jetzt sorgt eine Nachricht für Aufsehen, die viele von euch vermutlich nicht mehr erwartet hätten. Die Kultreihe Ecco the Dolphin, die 1992 auf dem Sega Genesis ihren Anfang nahm und mit ihrem Mix aus Metroidvania Exploration, mystischer Atmosphäre und markanten Umgebungsrätseln bis heute als außergewöhnliches Spielerlebnis gilt, befindet sich offiziell wieder in Entwicklung.

A&R Atelier bestätigt, dass mehrere neue Projekte rund um die Marke entstehen. Verantwortlich dafür ist unter anderem Ed Annunziata, der kreative Kopf hinter dem Original.

Er betont, dass Ecco für ihn immer eine Figur gewesen sei, die Welten miteinander verbindet und weit über ein klassisches Action-Adventure hinausgeht.

Konkrete Inhalte bleiben vorerst geheim, doch das Studio verspricht eine Reihe neuer Produkte und Spiele, die Schritt für Schritt enthüllt werden sollen.

Parallel dazu öffnet A&R Atelier den offiziellen Ecco the Dolphin Discord Server, der als zentrale Communityplattform dient. Dort sollen Spieler exklusive Einblicke, frühe Updates und Hintergrundmaterial erhalten, während die Entwicklung weiter voranschreitet. Alle kommenden Informationen werden zudem auf der offiziellen Webseite EccoTheDolphin.com veröffentlicht.

Für Fans der Reihe und alle, die die ikonische Unterwasserwelt neu entdecken möchten, beginnt damit eine spannende Phase, in der die Rückkehr eines der ungewöhnlichsten Klassiker der Neunziger Form annimmt.

Übrigens: Im Jahr 2007 erschien das Spiel als Xbox Arcade Classic.