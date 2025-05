Ecco the Dolphin: Remaster angekündigt, dritter Teil in Entwicklung

Autor:, in / Ecco the Dolphin

Im Mai wird das asiatische und pazifische Kulturerbe gefeiert. Zu diesem Thema wurde auch Ed Annunziata, der Schöpfer von Ecco the Dolphin, von Xbox Wire interviewt.

Annunziata hat im Interview verraten, dass die beiden Originalspiele Ecco the Dolphin und Ecco: The Tides of Time ein Remaster erhalten werden.

Doch nicht nur das: Nach den Remastern wird man ein drittes Ecco-Spiel entwickeln.

Ecco the Dolphin wurde 1992 für den Sega Mega Drive veröffentlicht und ließ die Spieler in der Rolle eines Delfins Abenteuer in einer Unterwasserwelt erleben. Mit The Tides of Time erschien 1995 dann eine Fortsetzung.