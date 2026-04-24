Echo Generation 2: Erweiterter Trailer des kommenden Sci-Fi-Deckbuilders

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Echo Generation 2 erscheint für Steam, Xbox Series X|S, Xbox für PC, Cloud und Game Pass.

Cococucumber hat den erweiterten Trailer ihres kommenden Sci-Fi-Deckbuilders Echo Generation 2 veröffentlicht, der die neuen spielbaren Charaktere vorstellt, die Jacks Reise begleiten.

Das rundenbasierte RPG erscheint am 27. Mai für Steam, Xbox Series X|S, Xbox für PC, Cloud und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass.

Der erweiterte Trailer wurde während des Second Wind Showcases das erste Mal gezeigt.

Echo Generation 2 begleitet Jack auf seiner Reise und stellt durch miteinander verknüpfte Kapitel und wechselnde Perspektiven neue Charaktere wie Annata Z, Noliva, Strix, Sister M und Bulder vor. Der rundenbasierte Deckbuilder umfasst mehr als 150 Karten, mit denen Spieler durch vernichtende Kombos – von Schutzschilde

Echo Generation 2 erscheint am 27. Mai für Xbox Game Pass, PC und Xbox Series X|S.

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