Echo Generation 2: Neuer Trailer zum Deck-Building-Adventure

Echo Generation 2 zeigt sich mit frischem Trailer während die Demo für PC und Xbox Series X|S weiterhin zeitlich begrenzt spielbar ist.

Cococucumber hat während des The MIX Spring Showcase einen neuen Trailer zu Echo Generation 2 enthüllt. Das rundenbasierte Deck‑Builder‑Abenteuer erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox für PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass und PC (Steam).

Eine zeitlich begrenzte Demo ist bereits seit Mitte Februar verfügbar.

Starker Start der Demo

Die Demo landete beim Steam Next Fest in der Kategorie „Popular Upcoming“ auf Platz 2 der rundenbasierten Kampf- und Deck‑Builder‑Spiele. Auch auf Xbox und Steam fallen die ersten Bewertungen positiv aus.

Zur Feier des Erfolgs wird Echo Generation: Midnight Edition stark reduziert angeboten:

Xbox Series X|S & PC: 65 % Rabatt (05.–18. März)

65 % Rabatt (05.–18. März) Steam: 50 % Rabatt (09.–16. März)

In Echo Generation 2 übernehmt ihr die Rolle von Sister M, die aus den Fängen der düsteren FST‑Organisation fliehen muss. Dabei entdeckt sie Kräfte, die weit über das hinausgehen, was Menschen begreifen können.

Die Demo zeigt außerdem das neue taktische Kampfsystem, in dem ihr über 100 Karten sammelt, euer Deck baut und mächtige Kombos entfesselt.