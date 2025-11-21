Echo Generation 2: Rundenbasiertes RPG geht in die zweite Runde

Cococucumber enthüllt Echo Generation 2, das nächste Kapitel ihres preisgekrönten rundenbasierten RPG Adventures, das 2026 für Xbox Series X|S, Xbox für PC, Xbox Cloud, Xbox Game Pass und PC (Steam) erhältlich sein wird. Der erste Trailer feiert im Xbox Partner Preview Showcase Premiere.

Zur Feier dieser Ankündigung ist der erste Teil – Echo Generation: Midnight Edition – um 65 % im Xbox Store und bis zum 25. November um 40 % auf Steam reduziert. Dort enthalten sind alle Updates, darunter Verbesserungen wie Schnellreise, 12 neue Sprachen, ein verbessertes Kampfsystem, ein visuelles Upgrade und mehr. Besitzer des Hauptspiels auf Xbox erhalten die neu aufgerüstete Version kostenlos.

Echo Generation 2 setzt an, wo der Vorgänger aufhört. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jack, um eine komplett neue Dimension weit weg von Maple Town zu erkunden. Verloren zwischen den Sternen muss dieser ganz normale Vater einen Weg zurück nach Hause finden und trifft dabei auf skurrile Aliens und extraterrestische Feinde.

Das Sci-Fi-Abenteuer verwandelt rundenbasierte Kämpfe in einen dynamischen Deckbuilder mit über 100 einzigartigen Karten für zahlreiche Combos, mächtige Angriffe und das Herbeirufen von Verbündeten. Spieler decken Jacks verlorene Jahre auf und erkunden eine neue Dimension voller Geheimnisse, inspiriert von Filmen und Videospielen der 80er und 90er Jahre in einem nostalgischen und farbenfrohen Voxel-Grafik-Stil.

„Es ist soweit! Wir freuen uns sehr, endlich das Portal zu Echo Generation 2 zu öffnen“, sagt Martin Gauvreau, Game Director bei Cococucumber. „Wir erweitern die Welt von Echo Generation mit allem, was wir gelernt haben, dank dem tollen Feedback aus der Community. Wir können es kaum erwarten, mehr über dieses neue Abenteuer zu teilen, das die Bürger von Maple Town und darüber hinaus erwartet.