Echo Generation 2: Trailer zur kommenden Demo für Xbox und Steam

Das Sci‑Fi‑Abenteuer Echo Generation 2 zeigt diese Woche in einer Demo erstmals spielbare Inhalte und führt in eine Welt voller Geheimnisse und übernatürlicher Kräfte.

Am 12. Februar erhält Echo Generation 2 eine offizielle Demo für Xbox und Steam und öffnet damit erstmals den Zugang zu seinem neuen Sci‑Fi‑Abenteuer.

In der spielbaren Version taucht der Spieler in eine Umgebung ein, in der psychische Kräfte, verborgene Experimente und rätselhafte Bedrohungen die Realität durchbrechen.

Die Demo führt durch eine Flucht aus einer geheimnisvollen Einrichtung, während Karten gesammelt und der eigene Charakter geformt wird.

Die Mischung aus taktischen, rundenbasierten Kämpfen und einer surrealen Atmosphäre prägt den ersten Eindruck, den Echo Generation 2 mit seinem neuen Kapitel vermittelt.

Das vollständige Spiel erscheint 2026 für Steam, Xbox, PC und Xbox Game Pass und setzt die Reihe mit einer erweiterten Vision fort.

Ein offizieller Demo‑Trailer begleitet die heutige Ankündigung und unterstreicht die Stimmung des Projekts.