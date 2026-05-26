Echo Generation 2: Um diese Uhrzeit beginnt das Abenteuer im Xbox Game Pass

Das rundenbasierte RPG Echo Generation 2 begleitet Spieler erneut auf eine neue Reise rund um Jack und setzt dabei auf eine direkte Veröffentlichung im Microsoft-Abodienst ab Tag eins.
Nun wurden auch die genauen Startzeiten für den weltweiten Release bestätigt. Eine veröffentlichte Grafik zu den Global Launch Times zeigt, dass Echo Generation 2 in Deutschland ab 16:00 Uhr am 27. Mai spielbar sein wird.
Zum Launch wird der Titel direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein und kann ohne zusätzliche Kosten auf allen unterstützten Plattformen gestartet werden.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich mir vielleicht mal anschauen. Bei Teil 1 war ich irgendwie blockiert und konnte kein Geld mehr verdienen und nicht mehr weiterkommen. Deswegen bin ich auch nicht sehr gehyped – eigentlich gar nicht.
Das war auch mein Problem beim ersten Teil 🙁
Hatte es damals direkt gespielt als es im GamePass war und obwohl mir das Spiel bis zu dem Punkt gut gefallen hat, hab ichs seitdem nicht mehr angerührt 🙁
Bin deswegen auch noch skeptisch, ob ich dem zweiten Teil ne Chance geben werde 😀
Ah schade. Dachte das wäre nur mein Problem, weil ich vor dem Punkt zuviel Geld ausgegeben hätte oder sowas. Naja, vielleicht haben sie das ja mittlerweile behoben, aber der erste Teil ist ja jetzt nicht mehr im Game Pass.
Noch keine Klage von Amazon wegen des Namens?
Der heißt amazon echo.
Ich kenne die Dinger. Die werden sogar auch als Generation und einer Zahl benannt. Schon krasser Zufall.
Ey saugut. Freut mich. Werd ich heute abend gleich zocken
Keine Ahnung muss irgendwie nicht. Dann lieber Slay the Spire.
Werde ich morgen mal ausprobieren 👍.