Echo Generation 2: Um diese Uhrzeit beginnt das Abenteuer im Xbox Game Pass

Die globalen Startzeiten für Echo Generation 2 im Xbox Game Pass wurden offiziell bekannt gegeben.

Das rundenbasierte RPG Echo Generation 2 begleitet Spieler erneut auf eine neue Reise rund um Jack und setzt dabei auf eine direkte Veröffentlichung im Microsoft-Abodienst ab Tag eins.

Nun wurden auch die genauen Startzeiten für den weltweiten Release bestätigt. Eine veröffentlichte Grafik zu den Global Launch Times zeigt, dass Echo Generation 2 in Deutschland ab 16:00 Uhr am 27. Mai spielbar sein wird.

Zum Launch wird der Titel direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein und kann ohne zusätzliche Kosten auf allen unterstützten Plattformen gestartet werden.